Fabrizia Santarelli, avete mai visto sua sorella? La bellezza è proprio di famiglia

Fabrizia Santarelli ha una sorella ed è bellissima proprio come lei: l’avete mai vista?

Fabrizia Santarelli è sbarcata in Honduras a L’Isola dei famosi nelle scorse puntate. La notizia del suo arrivo era stata già diffusa qualche giorno prima ed era stato mostrato il suo video di presentazione.

Ha 29 anni ed è nata a Bari. Ha conseguito il diploma al Liceo Classico e ha poi frequentato l’Università, facoltà di Giurisprudenza laureandosi con lode. Tra le sue esperienze lavorative nel mondo dello spettacolo rientra il ruolo di Bonas ad Avanti un altro e prende anche parte alla trasmissione Influencer di stagione, in onda su La7. Per quanto riguarda la sua vita privata, è molto legata alla sua famiglia e in alcuni scatti social possiamo ammirarla insieme a sua sorella, una donna bella come lei!

Avete mai visto la sorella di Fabrizia Santarelli? E’ bellissima come lei

L’isola dei famosi è iniziato il 21 marzo 2022 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti. Abbiamo conosciuto i naufraghi, anche se nel corso delle puntate sono sbarcati in Honduras nuovi concorrenti pronti a vivere a pieno questa avventura.

Di recente sono arrivate sull’isola Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Abbiamo visto negli ultimi due mesi la De Vitis a La pupa e il secchione dove ha trionfato, Mercedesz è un personaggio molto noto e tutti la conoscono e Fabrizia ha ricoperto il ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Parlando della Santarelli, possiamo ammirane sicuramente la bellezza. Castana, un sorriso smagliante e un fisico molto curato, ha una sorella che è bella quanto lei: l’avete mai vista?

Ecco Fabrizia insieme a sua sorella Cristina in uno scatto social. Hanno colori diversi, la concorrente ha una tonalità di capelli molto più scura, sua sorella invece ha un colore di capelli chiaro e con qualche riflesso e anche gli occhi sono chiari. Spulciando sul canale instagram della naufraga, abbiamo scoperto che a breve diventerà zia, dato che Cristina è incinta. Fabrizia ha dato la notizia del lieto evento proprio sui social non nascondendo l’emozione e la gioia provata.