Ne Gli Eredi della terra ha interpretato Mar: avreste riconosciuto oggi l’attrice lontano dal suo personaggio?

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia la prima volta il 17 aprile. La trama segue la storia del protagonista, Hugo Llor interpretato in età adolescenziale da David Solans mentre in età adulta da Yon Gonzales. Il padre del giovane muore e insieme alla sua famiglia è costretto ad abbandonare la casa dove vive.

Sua madre va a lavorare da un signore come domestica, sua sorella entra in convento e lui, grazie a Arnau Estanyol, uno dei signori più rispettati della città di Barcellona, inizia a lavorare presso un cantiere navale. Purtroppo, da anni la famiglia di Estanyol aspetta di vendicarsi nei suoi confronti. Quando i Puig arrivano in città e prendono il potere, dopo che il re è morto, Arnau viene decapitato in piazza. Sua moglie, il personaggio che vediamo in foto, muore poco dopo, per la disperazione. Una donna che, anche se presente per poco tempo, ha lasciato il segno nella storia. Ha aiutato Hugo trattandolo come un figlio e soltanto alla morte di suo marito e avendo la convinzione della scomparsa di suo figlio si lascerà andare. E’ uscita così di scena, ma adesso com’è l’attrice che ha interpretato Mar Estanyol?

Ha interpretato Mar Estanyol: ecco l’attrice in una bellissima foto social

Mar Estanyol è la moglie di Arnau Estanyol nella serie televisiva Gli Eredi della terra. Quando l’uomo viene decapitato, ha uno svenimento e viene portata da amici giudei che si prendono cura di lei. Nonostante ciò, la donna in preda alla disperazione per la morte del marito e non avendo notizie del figlio Bernat, muore.

Un personaggio che nella serie è stato presente per poco tempo ma l’interpretazione dell’attrice ha lasciato il segno. Michelle Jenner ha vestito i panni della mamma di Bernat. Il suo look nella serie è adattato al personaggio e ai tempi ma avete visto l’attrice com’è fuori dal set?

E’ naturale che sia molto diversa nella realtà. Jenner è un’attrice spagnola che abbiamo avuto modo di vedere in altri film. In questo scatto social mostra uno stile elegante e un trucco accentuato, differente rispetto a Mar. Voi guardando questa foto e mettendo a confronto l’attrice con il personaggio interpretato ne Gli eredi della terra, l’avreste riconosciuta?