Immagini devastanti a La dottoressa Pimple Popper, la storia di Daniel sconvolge tutti: il suo incubo è iniziato quando aveva 12 anni.

Non solo escrescenze e grosse protuberanze, come quella di Tim, ma anche problemi legati alla pelle! È proprio questo che tratta la dottoressa Sandra Lee nel suo studio.

In uno dei nostri articoli riguardanti La dottoressa Pimple Popper, vi abbiamo ampiamente raccontato la storia di Louis. Il paziente della dermatologa era giunto nel suo studio per via del suo problema alla pelle. Ed oltre a trovare una soluzione, voleva ampiamente capire di che cosa si trattava esattamente. Un caso molto simile a questo è proprio quello del giovane Daniel. Alle telecamere del programma, il paziente ha spiegato di soffrire di una forma gravissima di psoriasi da quando aveva solo 12 anni. Circa il 90% del suo corpo, infatti, era completamente ricoperto di escoriazioni, pelle screpolata e molto altro ancora. “La mia malattia è il risultato di un sistema immunitario iperattivo, che riconosce il mio corpo come un virus”, ha iniziato a dire. Spiegando l’immensa sofferenza che questa patologia gli provoca. “È dolorosa e si propaga velocemente”, ha spiegato.

La storia sconvolgente di Daniel a La dottoressa Pimple Popper: immagini choc!

Ne abbiamo visti di corpi ricoperti di psoriasi, ma come quello di David mai! Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, il giovane paziente ha spiegato di soffrire di questa patologia da quando ha soltanto di 12 anni, ma che col passare degli anni è gravemente peggiorata. Oltre avere il corpo ricoperto di macchie ed escoriazioni, Daniel soffriva di dolori alle articolazioni! Una situazione davvero insostenibile, guardate un pio’ qui:

Appena visto il corpo di Daniel, la dottoressa è rimasta letteralmente sconvolta dal suo corpo, ma ha immediatamente spiegato al suo paziente che non esiste cura immediata per questo tipo di malattia. Tuttavia, quello che la dermatologa ha potuto fare per lui è prescrivergli delle iniezioni con farmaci biologici che oltre a calmare il prurito e il rossore, riducevano di gran lunga i dolori. “Per la fine della quarta settimana dovresti iniziare a vedere i primi risultati”, ha spiegato la dottoressa.

A distanza di 10 settimane dall’inizio della cura, la pelle di David è davvero irriconoscibile. Ci auguriamo che ancora oggi lo sia!