L’Isola dei Famosi, il naufrago è stato portato via in elicottero nella scorsa puntata: cosa è successo e come sta adesso!

Il reality show condotto da Ilary Blasi desta non poche sorprese. L’Isola dei Famosi è attualmente il reality show in onda su Canale 5. Ormai da più di un mese i naufraghi in Honduras hanno imparato a vivere nella natura incontaminata della fantastica Isola.

Protagonista dell’ultima puntata andata in onda ieri 13 Maggio 2022 è stato Roger Balduino. Nelle ultime settimana, il naufrago era stato al centro di alcuni gossip in merito al feeling che si era instaurato con la naufraga Estefania Bernal. Qualche tempo dopo, è piombata in Honduras anche l’ex fidanzata del modello brasiliano. Tutto quanto, aveva tenuto i telespettatori incollati allo schermo per il possibile ‘triangolo amoroso’ che si sarebbe potuto venire a formare’. Le cose però non sono andate così ed i due si sarebbero allontanati bruscamente.

Anche stavolta il naufrago è protagonista dei nostri titoli per un motivo ben diverso. Durante la puntata andata ieri in onda de L’Isola dei Famosi, il modello è stato trasportato via in elicottero. Scopriamo cosa è successo.

L’Isola dei Famosi, Roger Balduino trasportato via in elicottero: come sta il naufrago

Se nella puntata dello scorso lunedì ci aveva preoccupato l’assenza di Blind, stavolta a preoccuparci è Roger Balduino. Tutto è successo durante la prova ricompensa che ha visto Roger Balduino sfidare il pugile Clemente Russo.

Durante la prova dell’orologio honduregno, il naufrago è rimasto vittima di un incidente. La prova di forza ha portato alla vittoria l’agile Clemente Russo mentre Roger Balduino è rimasto infortunato. L’inviato Alvin ha dovuto fermare il gioco: “Roger non riesce a parlare per il dolore”. Il naufrago de L’Isola dei Famosi è stato quindi portato via in elicottero e trasportato in ospedale. Dai primi aggiornamenti si evince che Roger abbia riportato problemi alla caviglia.

Alvin ha fatto poi sapere: “E’ stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni“.

Attimi di paura a L‘Isola dei Famosi che ha visto il naufrago Roger Balduino infortunarsi. Nei prossimi giorni saranno forniti aggiornamenti in merito al suo stato di salute, speriamo si riprenda presto!