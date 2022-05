Anna Pettinelli quasi irriconoscibile in questo scatto: a 18 anni era molto diversa

Anna Pettinelli quasi irriconoscibile in questo scatto del passato che risale a quando aveva circa 18 anni.

Anna Pettinelli è una conduttrice televisiva e radiofonica ed è un’opinionista. Da quando riveste il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto modo di conoscerla meglio.

Abbiamo compreso che la maestra ha un carattere molto forte, è schietta e quello che pensa dice. Il sostegno che dà ai suoi allievi si fa sempre sentire, li sprona e cerca di far uscire il meglio. Nel talent non passano inosservati i battibecchi con Rudy Zerbi. Infatti da quello che si comprende i due professori hanno spesso pensieri diversi sugli allievi, naturalmente ognuno sostiene il proprio cantante e per questo si creano tensioni. Sappiamo però che si tratta di battibecchi effimeri e che nel rapporto non manca il rispetto.

La maestra di canto ha un profilo social molto seguito. Abbiamo dato un’occhiata e spulciando tra le varie foto ci ha colpito una in particolare, anche se tutte sono molto belle. Ma in questo scatto la vediamo da giovanissima quando aveva appena 18 anni.

In molti sapranno che oltre a rivestire questo compito è anche una conduttrice radiofonica e nel pomeriggio la vediamo in un altro ruolo. Infatti da 2020 è anche un’opinionista del programma televisivo di Rai 1 La vita in diretta condotto da Alberto Matano. Negli ultimi anni si è fatta molto conoscere dal grande pubblico anche grazie a queste nuove esperienze e per questo è anche molto seguita sui social. Spulciando tra le foto condivise abbiamo trovato uno scatto in cui è fotografata all’età di 18 anni.

Ecco Anna Pettinelli da giovanissima: l’avreste riconosciuta così? Sono passati molti anni e la maestra di canto era molto diversa. Innanzitutto aveva un colore di capelli diverso, scuro a differenza di oggi che li porta sul biondo arancio. Guardando lo scatto non abbiamo dubbi, era una ragazza molto bella a 18 anni e adesso è una donna e una professionista bella e affascinante, ma soprattutto piena di qualità.