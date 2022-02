Anna Pettinelli, sapete come ha iniziato a lavorare in radio? Quell’episodio fu la chiave del suo successo

Amatissimo personaggio televisivo, Anna Pettinelli è anche la speaker più famosa d’Italia: sapete come ha iniziato a lavorare in radio?

La sua carriera spiccò il volo quando era ancora giovanissima e da oltre trent’anni Anna Pettinelli è un volto noto della tv. Sappiamo tutti però che il suo ‘primo grande amore’ è la radio. E’ infatti la conduttrice più celebre in questo ambito e colonna di RDS ormai da decenni.

La sua spigliatezza l’ha portata a diventare poi anche un’apprezzatissima opinionista in tante trasmissioni televisive come il Grande Fratello Nip, Pomeriggio Cinque, La Fattoria. Nel 2019 ha anche partecipato insieme al compagno a Temptation Island Vip ed oggi la vediamo ad Amici nel ruolo di coach di canto.

Negli anni ’80 è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo, presentatrice di Discoring e Un disco per l’estate. Ha recitato in vari film per il cinema: Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983) e Forever Young.

Anna ha una figlia di circa 29 anni, Carolina Russi, ex concorrente della seconda edizione di The Voice.

Il debutto in radio di Anna Pettinelli avvenne proprio così: incredibile!

Opinionista, conduttrice e anche scrittrice: forse non tutti sanno che la docente di Amici nel 2010 ha pubblicato un libro intitolato Teorie e tecniche dell’infamia amorosa, che tratta delle relazioni sentimentali in chiave ironica.

Insomma, una carriera inarrestabile, iniziata però dalla radio, ma com’è arrivata Anna ad affermarsi in questo settore? Ebbene, tutto è partito da una fortunata coincidenza che le ha permesso di esprimere il suo talento. Chiamò in radio da semplice ascoltatrice e fu invitata dalla speaker in redazione. Quando arrivò negli studi insieme a suo padre, la ragazza che l’aveva invitata aveva avuto un malore e le fu chiesto di partecipare in diretta con gli altri conduttori.

Il resto, lo sappiamo, è storia.