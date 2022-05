Flora Canto svela i dettagli del matrimonio con Enrico Brignano: sapete chi sarà una delle sue testimoni?

Flora Canto svela a tutti i dettagli del matrimonio con Enrico Brignano: sapete chi sarà una delle sue testimoni?

Flora Canto ed Enrico Brignano sono pronti a convolare a nozze. L’attore ha chiesto alla sua compagna di sposarlo in modo incredibile. A Verissimo Flora per quanto riguarda la proposta di matrimonio ricevuta all’Arena di Verona aveva detto che era stata una delle cose più emozionanti della sua vita.

Brignano invece aveva fatto sapere di aver preparato la proposta in modo diverso ma per un problema tecnico fu costretto ad improvvisare: “L’avevo preparata molto meglio perchè avremmo dovuto recitare quella sera Romeo e Giulietta ma per un problema tecnico quella scena è saltata. Avevo calcolato quasi tutto ma alla fine ho dovuto improvvisare“. L’attrice al settimanale Gente ha svelato molti dettagli del matrimonio e ha anche rivelato chi sarà una delle sue testimoni, un’attrice che conosciamo molto bene.

Flora Canto ed Enrico Brignano presto sposi: l’attrice rivela i dettagli del matrimonio

Al settimanale Gente Flora Canto ha svelato i dettagli del matrimonio con il compagno Enrico Brignano. Dopo la romantica proposta ricevuta all’Arena di Verona sono pronti al sì. L’attrice ha svelato la data delle nozze: saranno celebrate il 30 luglio in una location sul mare, a due passi da Roma.

A quanto pare è lei ad occuparsi di tutti i preparativi e a tal proposito ha detto: “Enrico si fida e affida molto a me. Lui si sta occupando del dopo cerimonia, ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare video e foto. Vogliamo che sia una festa per noi e per i nostri 150 invitati”. Nell’intervista ha anche svelato chi saranno le sue testimoni e una la conosciamo molto bene.

Flora ha fatto sapere che avrà per testimoni l’amatissima attrice Tosca D’Aquino e la sua compagna di scuola Erica. Non solo ma ha anche rivelato che quel giorno indosserà due abiti, uno romantico, tradizionale e bianco per la cerimonia e uno più sensuale per la festa. La cerimonia sarà civile, all’americana, con quattro violiniste che accompagneranno la sposa all’ingresso all’arco dei fiori, per raggiungere il suo sposo. Flora Canto ed Enrico Brignano sono pronti alle nozze e il 30 luglio diventeranno marito e moglie.