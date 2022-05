Conosciamo benissimo Manuela Arcuri ma non tutti sanno qual è il titolo di studio dell’attrice: scopriamolo insieme.

Classe 1977, Manuela Arcuri è nata ad Anagni in provincia di Frosinone. La sua carriera incomincia molto presto. Già da piccola manifesta una propensione verso il mondo dello spettacolo e così debutta come modella di fotoromanzi.

Apparve come comparsa nel film I Buchi neri e successivamente fu scritturata da Leonardo Pieraccioni per un cameo ne I laureati. Il primo ruolo importante che segna per la sua carriera sicuramente una svolta lo ottiene nel 1999 quando Giorgio Panariello la sceglie per far parte del film Bagnomaria. Grazie a questa parte ottiene una grande popolarità. Da quel momento e negli anni successivi Manuela non si è più fermata e ha continuato a portare a casa traguardi. Ha recitato al cinema e in televisione ma anche al teatro e ha fatto parte di diversi videoclip musicali di famosissimi cantanti. La sua carriera è oggi ben nota a tutti e anche la sua vita privata, ma conoscete per caso il suo titolo di studio? Scopriamolo insieme.

Tutti conoscono Manuela Arcuri ma sapete qual è il suo titolo di studio?

Attrice, modella, conduttrice televisiva, Manuela Arcuri è questo e molto altro. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 15 anni non si è più fermata. Con il suo talento e l’immensa bellezza che da sempre la contraddistingue ha conquistato tutti e oggi sono migliaia e più i fan che la seguono.

Il cinema l’ha vista nel cast di numerosi film e in televisione ha vestito altrettanti personaggi. L’attrice ha recitato anche al teatro ed è stata presente in diversi videoclip musicali. Oltre a recitare, in televisione ha vestito ruoli molto diversi, come quello di conduttrice, opinionista, concorrente e giurata. La carriera di Manuela Arcuri è nota a tutti dato che lei è molto amata e famosissima, ma conoscete il suo titolo di studio?

L’attrice è cresciuta a Latina dove ha frequentato il Liceo Artistico. Ha poi frequentato l’Accademia di Arte Drammatica ‘Pietro Sharoff’, diplomandosi nel 1997. Dopo le prime esperienze sono giunte altre e oggi è una delle attrici più amate e apprezzate.