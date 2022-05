Anna Falchi, trasformazione impressionante: lo scatto social la mostra totalmente diversa

Anna Falchi ha un profilo Instagram attivissimo: nella foto che stiamo per mostrarvi, la sua trasformazione vi lascerà di stucco!

Da quando, alla fine degli anni ’80, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia, Anna Falchi è entrata nel cuore del pubblico che la ritiene una delle showgirl più apprezzabili della tv.

La prima dote indiscutibile a renderla un’icona è stata senza dubbio la sua bellezza: fisico prorompente e viso incantevole, la conduttrice italo finlandese è ancora oggi, a cinquant’anni suonati, tra le donne più affascinanti del panorama televisivo.

Nata a Tampere, in Finlandia, Paese d’origine di sua madre, la Falchi vive in Italia dall’età di sei anni e debutta al celebre concorso di Salsomaggiore ad appena diciassette anni conquistando la fascia di Miss Cinema.

Teatro, spot pubblicitari, moda, cinema e tv: la carriera artistica di Anna è davvero ricca e variegata e anche i suoi profili social sono seguitissimi. Qui, la conduttrice de I Fatti Vostri ama condividere molti scatti che la ritraggono in momenti di vita quotidiana o negli studi del programma che presenta al fianco di Salvo Sottile.

Ognuna di queste immagini la mostra sempre bellissima, perfino quelle in cui appare con un look completamente differente! E’ proprio una di queste foto che vogliamo mostrarvi: qui la Falchi è davvero irriconoscibile, resterete senza parole!

Anna Falchi, look stravolto sui social: l’avreste riconosciuta?

Sempre al top della forma, Anna non ha quasi mai cambiato in modo troppo evidente il suo aspetto. Ma per un’ex modella come lei, resistere alla tentazione di stupire qualche volta è impossibile.

Ed è proprio ciò che ha fatto alcune volte con dei post su Instagram che la mostrano in una versione inedita e a dir poco sorprendente! Come questa foto in cui appare con i capelli scuri e cortissimi: un taglio che mette in evidenza gli splendidi lineamenti del suo viso e il magnifico colore dei suoi occhi. “Basta! Ho deciso di dare un taglio col passato e voila’, anche di capelli e colore!!!!”, scriveva a corredo dell’immagine pubblicata l’anno scorso.

Fa indubbiamente un certo effetto vederla tanto diversa dal solito, ma bisogna ammettere che anche così è semplicemente divina!