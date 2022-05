Can Yaman cambia casa: “La gente ha superato ogni limite”

Tramite Instagram Can Yaman ha postato un amaro sfogo: l’attore si vede costretto a cambiare casa per l’invadenza di alcune fan.

Da quando, nell’estate del 2020, è sbarcata su Canale 5 la soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno, il pubblico italiano è stato folgorato da Can Yaman, attore protagonista della storia. Considerato un vero bronzo di Riace da milioni di donne giovani e meno giovani, qui da noi Yaman è diventato una star.

Una popolarità pazzesca, che però può avere talvolta dei lati meno positivi. Quando tempo fa si è trasferito nel Belpaese per prendere parte ad alcune pubblicità, i fan andarono in delirio alla notizia.

L’attore abita a Roma, ma pare che fin troppe persone conoscano il suo indirizzo e ciò si è rivelato col tempo un vero e proprio problema per lui. A tal punto che si è detto intenzionato seriamente a trasferirsi altrove. Non progetta di lasciare l’Italia, dove peraltro ha degli importanti impegni professionali, ma di cambiare casa. Vediamo cosa ha scritto il divo nella storia Instagram che contiene il lungo sfogo.

Can Yaman, drastica decisione: ” Non ce la faccio più”, c’entra la casa

Dalle parole che Can ha pubblicato emerge tutto lo stress di chi non riesce più a vivere un minimo di privacy. Seppur grato dell’affetto dimostratogli da tante persone, l’ex protagonista di DayDreamer ha invitato tutti ad una maggiore calma: “Spero possiamo trovare pace tutti, perché io ne ho bisogno tanto”.

Poi ha tranquillizzato i follower dicendo che non andrà via dall’Italia, come qualcuno aveva paventato, ma ha annunciato che cambierà sicuramente casa a Roma perché “La gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco”. Inoltre, si è sfogato anche contro le critiche eccessive rivolte alle fidanzate, vere o presunte, che vengono associate a lui. “Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso”, spiega.

Can Yaman ha quindi deciso di dare un taglio alla situazione che ormai per lui è diventata insostenibile e di tentare di trovare un equilibrio tra privacy e rapporto con i fan cambiando come prima cosa indirizzo.

Cosa ne pensate? Riuscirà a vivere più serenamente la sua permanenza in Italia?