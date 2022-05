Com’è la sua casa? Ecco dove vive Alessandra Amoroso

Vi siete mai chiesti dove si trova e com’è fatta la casa di Alessandra Amoroso? Abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti: eccola qui.

Non solo la finale di Amici e la vittoria di Luigi Strangis, ma l’ultima puntata del talent di Maria De Filippi ha regalato un’esibizione pazzesca di Alessandra Amoroso. Con la sua “Camera 209”, ultimo singolo della cantante salentina, l’ex vincitrice di Amici ha fatto ballare tutti.

È da quando è uscita dalla scuola di Maria De Filippi che Alessandra Amoroso è inarrestabile. Subito dopo la sua vittoria al talent, infatti, la cantante salentina ha cavalcato l’onda del successo. Ed ancora oggi, nonostante siano trascorsi anni dalla sua vittoria, è tra le voci più amate della musica italiana. In tanti si chiedono qualche informazione in più e in diversi sono curiosi di scoprire dove vive. Alessandra, infatti, è nata in Puglia, ma diverso tempo sembrerebbe che viva a Roma. A tal proposito, avete visto com’è fatta la sua casa? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato alcuni suoi dettagli. Eccoli qui.

Com’è la casa di Alessandra Amoroso? Dove vive la cantante salentina

Se diverso tempo fa vi abbiamo mostrato la mamma di Alessandra Amoroso, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi com’è fatta la sua casa. Recentemente, vi abbiamo descritto quella di Iva Zanicchi, siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sulla dimora della cantante salentina? Come dicevamo poco fa, l’ex vincitrice di Amici vive a Roma. E, a quanto pare, vivrebbe in una villetta circondata dal verde. Pronti a scoprire qualche cosa in più?

Partiamo subito col soggiorno di casa! Col parquet di un colore chiarissimo, questa parte di casa si presenta con mobili chiari e bassi, foto e scritte.

A rendere super accogliente e confortevole il salotto, però, è un ‘dettaglio’ pazzesco. Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Per il suo soggiorno, Alessandra Amoroso ha scelto un grandissimo divano a forma di L.

Avete visto anche voi la cucina? Davvero pazzesca! Ricca di mobili e dispense, questa stanza ha tutto l’occorrente per la preparazione di piatti succulenti. I mobili, come il resto della casa, sono rigorosamente chiari ed il piano cottura è d’acciaio.

Cosa ne pensate? Per noi è decisamente deliziosa!