Giustizia per tutti, chi è l’attrice Anna Favella: ricordate dove l’abbiamo vista?

Giustizia per tutti, chi è l’attrice Anna Favella interprete del personaggio di Daniela.

Dal 18 maggio parte la miniserie televisiva Giustizia per tutti che vede protagonisti Raoul Bova e Rocio Munoz Moales. L’attore veste i panni del protagonista Roberto Beltrami, un uomo che accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie Beatrice sconta una pena di 10 anni. Uscito dal carcere vuole dimostrare la sua innocenza.

Ed è qui che entra in gioco Rocio, nel ruolo dell’avvocatessa Victoria che lo aiuterà nel processo. La trama parte dall’uscita dal carcere di Roberto. Nel cast della serie troviamo grandi attori, oltre a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Infatti a completarlo ci sono la bravissima Rossella Brescia, Anna Favella, Francesca Vetere, Elia Moutamid, Silvia Lorenzo, Jacopo Crovella, Giulia Battistini e Beppe Rosso. Scopriamo qualcosa in più sull’attrice Anna Favella interprete della poliziotta Daniela, sorella gemella di Beatrice.

Giustizia per tutti, chi è Anna Favella interprete di Daniela nella serie

Giustizia Per tutti è una miniserie televisiva che parte il 18 maggio su canale 5. Nel cast della serie ci sono grandi attori e i protagonisti sono Raoul Bova e Rocio Munoz Moralaes, nei panni di Roberto Beltrami e Victoria. A vestire i panni di Daniela, la sorella gemella di Beatrice è l’attrice Anna Favella.

Nata a Roma, è cresciuta tra Nettuno e Anzio. Ha sempre avuto una grande propensione per l’arte della recitazione tanto da fondare la Compagnia del teatro dell’Orologio dello storico Teatro di Roma. Ed è proprio sulla scena teatrale che ha portato in scena numerosi spettacoli. Sul suo canale instagram possiamo ammirare tanti scatti legati al teatro. Ma abbiamo visto l’attrice in molte fiction, ricordate dove? Anna Favella ha recitato in Centovetrine, Un medico in Famiglia, nella miniserie Enrico Mattei- L’uomo che guardava al Futuro, ottiene un ruolo in Don Matteo 7 e ancora, ha recitato nella serie televisiva Terra Ribelle.

L’attrice viene scelta all’interno del cast internazionale della serie televisiva statunitense Luis Miguel-La serie, nel 2022 è Ester nella serie firmata Netflix di Ficarra e Picone ‘Incastrati’ e in questo stesso anno è nel cast della serie che debutta il 18 maggio Giustizia Per tutti.

Per quanto riguarda la sua vita privata non abbiamo maggiori informazioni al momento.