Rocío Munoz Morales mostra uno scatto di famiglia insieme a sua mamma e le sue sorelle: avete notato la somiglianza?

Rocío Munoz Morales è un’attrice, una conduttrice, una modella e una ballerina. Ha origini spagnole, è nata a Madrid nel 1988. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio in Spagna, iniziando esperienze lavorative come ballerina e in seguito come attrice.

Trasferitasi in Italia, il debutto nel cinema italiano arriva nel film Immaturi-Il Viaggio. Ed è proprio sul set del famoso film che conosce l’amore con Raoul Bova. Dal 2013 Rocío e l’attore sono una coppia e hanno allargato la famiglia con la nascita di due bellissime bambine. Ed è proprio di famiglia che vogliamo parlarvi in questo articolo mostrandovi un bellissimo scatto che l’attrice ha pubblicato sul suo canale instagram in cui è fotografata insieme a sua mamma e le sue sorelle poco prima della nascita della secondogenita Alma, nata nel 2018.

Rocio Munoz Morales insieme a sua mamma e le sorelle: lo scatto di famiglia mostra la somiglianza

Dal 18 maggio 2022 avremo il piacere di seguire Rocío Munoz Morales e Raoul Bova nella miniserie televisiva Giustizia Per tutti. I due attori sono una coppia dal 2013 e sono genitori di due bellissime bambine. Ricordiamo che Bova è padre di altri due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano.

Raoul è stato ospite in una puntata di Verissimo e ha parlato dell’amore per la sua compagna. Ha confessato che il loro rapporto sembra appena iniziato come se fossero due fidanzati ad inizio relazione e ha aggiunto: “C’è una grande complicità, una grande voglia di stare bene, di capirsi, di venirsi incontro. Questo lavoro ci porta spesso lontano, vorrei stare più tempo con lei, però ogni volta è come se fosse un nuovo incontro”.

Rocío ha origini spagnole e dopo aver cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel suo Paese si è trasferita in Italia. E’ molto legata alla sua famiglia e qualche settimana fa ha pubblicato sui social un vecchio scatto insieme a sua mamma Maria Pllar e le sorelle Veronica e Pllar in cui è fotografata qualche momento prima di dare alla luce la secondogenita Alma.

Sono tutte donne bellissime, la madre dell’attrice è giovanissima. La somiglianza guardando lo scatto è ben evidente, madre e figlie hanno tanti tratti in comune. A corredo di questo meraviglioso scatto di famiglia ha scritto: “Questa foto fa vedere quello che siamo noi, forti, piene di amore, sensibili, coraggiose, unite”.