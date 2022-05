Alba Parietti pubblica un ‘amarcord’: com’era a 18 anni

La foto nostalgica di Alba Parietti: la showgirl pubblica un ricordo dei suoi 18 anni su Instagram, curiosi di scoprire com’era a quei tempi?

La sua è una bellezza che sembra non risentire affatto del trascorrere del tempo: Alba Parietti, icona della tv da ormai quarant’anni, continua ad essere tra le donne del mondo dello spettacolo più ammirate. Guadandola sul piccolo schermo o sul suo seguitissimo profilo Instagram, nessuno direbbe mai che ha compiuto 60 anni!

Per lei ammettere la propria età non è mai stato un problema e più volte ha citato scherzosamente un famoso aforisma al riguardo: “Una donna che è capace di rivelare la sua età, è capace di tutto!”.

Come tutti sanno, Alba ha esordito in tv quando era davvero molto giovane: dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1978, due anni dopo condusse il primo programma tv su un’emittente locale piemontese. Da allora la sua carriera è letteralmente esplosa negli anni ’90 durante i quali ha condotto programmi importantissimi sia Rai che Mediaset (allora chiamata Fininvest) come il Festival di Sanremo, Domenica In e Striscia la Notizia.

Oggi la vediamo spesso nel ruolo di opinionista in vari talk show e il suo fascino rimane indiscutibile, ma vi siete mai chiesti come fosse la Parietti a soli 18 anni? E’ stata proprio lei a pubblicare una sua foto dell’epoca, resterete di stucco!

Alba Parietti, la foto a 18 anni non lascia dubbi: ci avete fatto caso?

Molto attiva su Instagram, non è raro che la Parietti pubblichi anche scatti del passato. Anche stavolta, accompagnandola ad una lunga riflessione sul suo modo di essere che la rende così amata e popolare, la madre di Francesco Oppini ha stupito i fan con una foto che la ritrae da giovanissima. Come spiega nel post su Instagram, aveva 18 anni: è davvero incredibile come anche allora i lineamenti fossero gli stessi che la rendono unica e bellissima!

Anche le sue labbra, che nel corso degli anni ha ammesso di aver ritoccato, erano splendide già allora. Per il resto, noi non vediamo grossi cambiamenti a parte l’aria un po’ più fanciullesca ovviamente. In questo periodo, poi, si può dire che la ritrovata felicità in amore accanto al nuovo compagno renda Alba ancora più irresistibile, siete d’accordo?

C’è poco da dire: un incanto!