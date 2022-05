Isola dei Famosi, nuova lite tra i fratelli Tavassi: Edoardo in lacrime

Ancora una lite per Guendalina ed Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi: lui non trattiene le lacrime, cos’è successo tra i due fratelli.

Come in tutti i reality, anche a L’Isola dei Famosi (e forse soprattutto lì) le occasioni per litigare non mancano mai. Ne sanno qualcosa i fratelli Tavassi che, nonostante il grande affetto che li lega, sono stati più volte protagonisti di discussioni e litigi. A dirla tutta, sono spesso gli autori a metterci lo zampino e così è successo che Edoardo sia finito addirittura in lacrime.

Guendalina è stata invitata dallo spirito dell’Isola a cercare di guadagnarsi una ricompensa: avrebbe dovuto esprimere con estrema sincerità il proprio pensiero su ognuno degli altri naufraghi senza che questi potessero rispondere in nessun modo.

Se fosse stata ritenuta sincera al 100%, sarebbe stata premiata e avrebbe potuto scegliere due compagni d’avventura con cui condividere la sorpresa ricevuta. Conoscendo il carattere frizzantino dell’influencer, non stupisce che non abbia risparmiato critiche ad alcuni concorrenti come Mercedesz, il nuovo naufrago Gennaro e anche Roger, che ultimamente è stato preso di mira per alcuni suoi comportamenti considerati falsi da molti.

Ciò che forse non molti si aspettavano sono stati i suoi commenti sul fratello Edoardo, che non ha affatto preso bene le parole di Guendalina tanto da non trattenere le lacrime.

I fratelli Tavassi ai ferri corti: Edoardo reagisce alle critiche di Guendalina

Essendo così priva di filtri e peli sulla lingua, l’ex gieffina non è stata meno incisiva quando si è trattato di parlare del fratello, col quale comunque ha rivelato più volte di avere un legame profondo.

Ciò non le ha impedito di dire chiaramente ciò che pensa di lui. Ha sottolineato che Edoardo non l’ascolta mai e che trascorre la maggior parte del tempo sull’Isola sdraiato sulla stuoia. Parole che non sono andate giù al naufrago. Quando Guendalina gli si è avvicinata, lui le ha manifestato chiaramente il proprio disappunto e le ha rinfacciato che al suo posto non avrebbe avuto lo stesso comportamento nei suoi confronti.

Dal canto suo, Guendalina ha evidenziato di aver specificato di amarlo tantissimo. Alla fine della prova, ha scelto Carmen e Maria Laura per dividere la ricompensa. Ciò, com’era prevedibile, ha inasprito ulteriormente Edoardo. Messosi in disparte, è apparso in lacrime.

Chi ha ragione secondo voi?