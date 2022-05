Francesca Chillemi ha completato gli studi dopo la vittoria a Miss Italia: sapete che cosa ha studiato?

Francesca Chillemi prima di terminare gli studi fu eletta Miss Italia ma sapete che cosa ha studiato?

Nata in Sicilia nel 1985 Francesca Chillemi era giovanissima quando ha trionfato nel concorso di bellezza Miss Italia. Dopo la vittoria comincia la carriera di modella e nel 2004 inizia a lavorare come attrice.

Interpreta allora il ruolo di Costanza in due episodi della serie Un medico in famiglia e nei due anni seguenti prende parte a trasmissioni televisive, come I raccomandati e Italia che vai. Entra poi a far parte del cast della serie Carabinieri in cui ha interpretato il ruolo del carabiniere Laura Flestero. Dopo i primi ruoli la sua carriera ha preso il volo. Ha recitato in fiction di successo, come, per citarne una, Che Dio ci aiuti, dove dal 2011 interpreta il personaggio di Azzurra. Come abbiamo detto, era giovanissima quando vince il concorso Miss Italia e in quell’anno ancora non doveva terminare gli studi, completati poi al ritorno in Sicilia. Ma sapete che cosa ha studiato? Scopriamolo insieme.

Francesca Chillemi, sapete che cosa ha studiato? Scopriamo qual è il suo titolo di studio

Tra le più amate attrici bisogna assolutamente citare Francesca Chillemi. Nell’autunno del 2022 la vedremo nella serie Viola come il mare nel ruolo della giornalista Viola Vitale al fianco di Can Yaman, il quale ricopre il ruolo dell’ispettore Francesco Demir. Per vederla nei panni di Viola bisogna però ancora aspettare qualche mese.

Questo è uno degli ultimi ruoli interpretati ma in questi anni l’attrice ha vestito i panni di tanti personaggi diversi. Ha recitato al cinema e in televisione, è apparsa anche in alcuni videoclip, ed è stata ospite in diversi programmi televisivi. Prima ancora di ottenere il successo, tra i suoi esordi c’è la vittoria a Miss Italia. Francesca ha trionfato nel concorso di bellezza nel 2003, all’età di 18 anni e allora non aveva ancora terminato gli studi. Successivamente torna però in Sicilia per completare il suo percorso: sapete che cosa ha studiato?

Francesca Chillemi ritornata nella sua terra dopo la vittoria a Miss Italia, termina gli studi conseguendo il diploma al liceo Classico. Poco dopo comincia la carriera di modella e in seguito quella di attrice.