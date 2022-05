“Non è una cosa di cui vergognarsi”: Diletta Leotta lo ammette pubblicamente

Intervistata a Verissimo, Diletta Leotta ha parlato del suo rapporto con le critiche che riceve sul web, ma ecco cosa ammette al riguardo.

Amatissima da sempre, Diletta Leotta è una giornalista sportiva di grande successo che, nonostante la giovane età, ha saputo ritagliarsi uno spazio ben definito nel settore calcistico. Come tutti personaggi capaci di farsi notare, anche lei è però spesso bersaglio di critiche, a volte fin troppo dure.

Anche la sua partecipazione alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2020 scatenò una marea di polemiche per il discorso da lei pronunciato sul palco dell’Ariston. Altro veicolo di commenti negativi per lei come per altri personaggi pubblici sono ovviamente i social, dove purtroppo non sono rari fenomeni di questo genere.

C’è chi ha da ridire sulla sua vita sentimentale o chi la accusa di puntare molto sull’aspetto fisico e di essere una persona non autentica. Se da un lato ha sempre cercato di reagire nel modo più saggio possibile a tutto questo, dall’altro confessa che certe parole la feriscono non poco. Anche di questo tema ha parlato a Verissimo, vediamo cosa ha raccontato.

Diletta Leotta ha fatto ritocchi estetici? Cosa ammette su questo argomento

A far infuriare molti di coloro che pensano si sia sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, fu soprattutto il suo discorso a Sanremo in cui pronunciò la contestatissima frase: “La bellezza capita”.

Oggi, la giornalista siciliana riconosce che modificherebbe qualcosa di quanto detto: “Se lo facessi oggi cambierei qualcosa, direi non so la bellezza capita, ma se ti dai un aiutino”, ha confessato ai microfoni di Silvia Toffanin.

A quel punto, la Toffanin le ha chiesto se stesse confermando di essersi sottoposta a degli interventi estetici e Diletta le ha risposto: “Sì, non penso sia una cosa da nascondere o di cui vergognarsi, nel 2021 credo sia un tema sdoganato. Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità”.

Diletta quindi ammette di aver migliorato qualcosa del suo aspetto esteriore, ma spiega che ciò non sminuisce il suo valore come persona. Come non essere d’accordo con lei?