Era in lizza per il titolo di vincitore de L’Isola dei famosi, ma cosa fa oggi Brice Martinet?

Ricordate Brice Martinet a L’isola dei famosi? Era in lizza per il vincitore: siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Eccolo qui.

Un reality che mette a dura prova ciascuno dei suoi concorrenti non si era mai visto prima, eppure L’Isola dei famosi ha saputo dimostrarsi vincente sin dalla sua primissima edizione. Era esattamente il 2003 quando Simona Ventura se ne metteva al timone su Rai Due, ma ancora adesso il reality continua ad essere uno dei più seguiti della televisione nostrana.

Da diversi mesi a questa parte, Ilary Blasi conduce la sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione che, come raccontato anche in un nostro articolo, è stato prolungato e che tra qualche settimana tirerà le sue somme. Chi vincerà, secondo voi? Tutti coloro che sono riusciti ad arrivare a questo punto hanno le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale, ma solo uno riuscirà a farlo. Parlando di vincitori o di aspiranti tali, non abbiamo potuto fare a meno di ricordarci di Brice Martinet, attore francese che ha preso parte a L’Isola dei famosi nel 2015. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

L’edizione de L’isola dei famosi fu davvero incredibile. Non solo l’adventure reality sbarcò sui canali Mediaset ed ebbe come conduttrice la bella Alessia Marcuzzi, ma vide il susseguirsi di tantissime novità e concorrenti. Ricordate, ad esempio, la famosa Playa Desnuda? Chi arrivava su questa spiaggia, doveva fare completamente a meno dei costumi e degli abiti. I primi naufraghi a provare l’ebbrezza di questa esperienza furono proprio loro: Brice Martinet e Cecilia Rodriguez.

Avevano da poco vinto X-Factor quando Le Donatella hanno preso parte a L’Isola dei famosi e si aggiudicarono la vittoria. Dietro di loro, però, il secondo posto toccò a Brice Martinet. Ricordate il suo animo avventuroso e battagliero? Memori di tutto questo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più sul suo conto: cosa fa oggi Brice Martinet? A quanto pare, l’attore francese continua a svolgere questa professione. Anche se ad essa ha affiancato la sua passione per lo sport e la palestra. Infine, qualche mese fa, una notizia splendida che ha cambiato per sempre la sua vita.

