Temptation Island, sonora ‘batosta’ per i fan: nessuno se lo sarebbe aspettato

Altra grossa delusione per i fan di Temptation Island: ecco cosa ha rivelato TvBlog sul futuro dell’amatissimo programma di Canale 5.

L’arrivo dell’estate è ormai imminente e, come ogni anno, la schiera di appassionati di Temptation Island già pregustava l’inizio di una nuova edizione del “viaggio nei sentimenti”. Come un fulmine a ciel sereno, però, settimane fa erano iniziate a circolare delle voci secondo cui l’appuntamento con la trasmissione sarebbe saltato, almeno per quanto riguarda la bella stagione.

A tal proposito era intervenuto lo storico conduttore Filippo Bisciglia. Intervistato da Nuovo Tv, l’ex gieffino aveva fatto sapere di essere in attesa di delucidazioni in merito da parte di Maria De Filippi. Ma ecco che qualche settimana fa è stata resa ufficiale la cancellazione del programma dai palinsesti estivi Mediaset.

TvBlog aveva però dato una sottile speranza ai telespettatori. Secondo quanto rivelato dal noto sito in quell’occasione, il docu-reality sarebbe potuto tornare in tv in autunno proprio come accadde nel 2020, quando alla conduzione ci fu Alessia Marcuzzi. Nelle ultime ore, però, un’altra amara delusione è arrivata.

Temptation Island, cocente delusione per i fan: cosa accadrà

Stando alle ultime notizie di TvBlog, il format statunitense acquistato dalla Fascino di Maria De Filippi nei primi anni Duemila non tornerà in onda neanche dopo l’estate. Una decisione che ha spiazzato tutti, visti gli ottimi ascolti che da ben otto anni accompagnavano il programma.

Un successo che ha caratterizzato anche la primissima edizione del 2005, quando Temptation si chiamava Vero Amore, ricordate? Proprio lì abbiamo conosciuto l’amatissima Karina Cascella, che partecipò insieme all’ex fidanzato Emanuele. La vita della bionda opinionista campana cambiò radicalmente in seguito a quell’esperienza perché dopo poco ebbe inizio la sua lunga avventura a Uomini e Donne. Dopo Vero Amore, nel 2014 è arrivata la seconda edizione col nome definitivo di Temptation Island e la conduzione passò da Maria De Filippi a Bisciglia.

La notizia data da TvBlog è un colpo durissimo per i milioni di telespettatori affezionati al format che, a quanto pare, questa estate dovranno rinunciare alle emozioni che solo un programma del genere può regalare.

Voi ve lo sareste mai aspettati?