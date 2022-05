Sapete chi sono gli ex fidanzati di Vanessa Hudgens? Sono personaggi molto conosciuti.

Vanessa Hudgens ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Gabriella Montez in High School Musical, film Disney per la televisione, al fianco di Zac Efron che ha vestito i panni di Troy Bolton. Ruolo che ha portato in scena anche nei suoi seguiti.

Gabriella è stato il personaggio che l’ha resa celebre in tutto il mondo ma dopo aver interpretato questo ruolo la sua carriera ha spiccato il volo. Parallelamente alla carriera di attrice ha cominciato a ottenere ascolto anche come cantante anche se sappiamo bene che proprio nel film Disney abbiamo avuto modo di conoscere la sua voce. Vanessa ha fatto parte del cast di molte serie televisive e film, recitando al cinema e sul piccolo schermo. Su entrambi i fronti, cinematografico e musicale, ha ottenuto grandi soddisfazioni e oggi è un’artista amatissima.

Per quanto invece riguarda la sua vita privata, sapete chi sono i suoi ex fidanzati? Conosciamo molto bene i nomi.

Chi sono gli ex fidanzati di Vanessa Hudgens: conosciamo tutti molto bene

Gabriella nel film Disney per la televisione High School Musical è il ruolo che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, ma la carriera di attrice di Vanessa Hudgens è cominciata molto prima.

Il debutto al cinema arriva nel film Thriteen-13 anni nel ruolo di Noel e nel 2004 nel film Thunderbirds, nel ruolo di Tin-Tin. Anche sul piccolo schermo appare prima di vestire i panni di Gabriella, in Give me five, Still Standing e Zack e Cody al Grand Hotel. In contemporanea alla carriera di attrice comincia a ottenere grande ascolto anche come cantante. In questi anni ha anche condotto diversi eventi musicali televisivi come i Billboard Music Awards nel 2017. Per quanto riguarda la sua vita privata la cantante ha avuto diverse relazioni.

Per 5 anni, dal 2005 al 2010 è stata legata all’attore Zac Efron. I due hanno lavorato insieme nel film High School Musical. Dal settembre 2011 al gennaio 2020 ha avuto una relazione con Austin Butler. Adesso la Hudgens è innamorata, dal dicembre 2020 è legata al giocatore di baseball Cole Tucker.