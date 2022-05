Federica Pellegrini e il fratello Alessandro: notate la somiglianza?

Federica Pellegrini non è figlia unica ma ha un fratello minore, l’avete mai visto prima?

Soprannominata la Divina, Federica Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana della storia e una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 ha deciso di fare un passo in avanti nella sua vita ed è uscita allo scoperto con il suo fidanzato Matteo Giunta, l’allenatore di nuoto.

In una vecchia intervista a Verissimo raccontò agli inizi dell’annuncio, di aver mantenuto fuori la vita privata per evitare un coinvolgimento che non fosse prettamente sportivo. Ma negli ultimi mesi la vita della nuotatrice si è completamente stravolta. Giunta le ha chiesto di sposarlo e dopo il sì presto convoleranno a nozze. La coppia dopo essere uscita fuori si gode finalmente l’amore alla luce del sole e anche sui social si mostrano spesso insieme.

Federica pubblica molti scatti con il suo futuro sposo e molti anche con la sua famiglia. In alcuni è possibile vederla insieme a suo fratello. Perchè se non tutti lo sapete, non è figlia unica, ma ha un fratello minore. Vediamo quanto si somigliano.

Federica Pellegrini, chi è suo fratello Alessandro: l’avete mai visto?

Presto convolerà a nozze con Matteo Giunta, suo compagno da diversi anni ma Federica è uscita allo scoperto soltanto da qualche mese. L’allenatore le ha chiesto ad ottobre del 2021 di sposarlo e la nuotatrice ha detto sì.

Questo è un passo molto importante nella sua vita dopo che negli anni indietro ne ha fatti molti solo a livello sportivo. Ma la bella Pellegrini adesso è pronta a fare uno dei passi più importanti e a viversi soprattutto liberamente l’amore con il suo compagno. Spesso si mostra sui social con lui ma anche insieme ai suoi genitori e a suo fratello. Perchè sì, Federica ha un fratello minore, l’avete mai visto?

Si chiama Alessandro, ha 30 anni e per alcuni tratti notiamo che c’è una certa somiglianza. Federica insieme a suo fratello si mostra spesso sul suo canale instagram. Sono molto complici e scherzano tanto insieme, sinonimo del bellissimo rapporto che c’è. La sua è una famiglia molto legata e il tempo trascorso insieme non è mai abbastanza.