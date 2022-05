La ricordate nella casa del GF 3? Ecco Claudia Bormioli a distanza di quasi vent’anni

Varcò la porta rossa del GF 3 e nella casa restò 85 giorni: moltissimo la ricordano ancora, ma com’è oggi Claudia Bormioli?

Tra le edizioni del Grande Fratello più ricordate dal pubblico, c’è sicuramente quella vinta da Floriana Secondi, che proprio di recente abbiamo visto a L’Isola dei Famosi. Erano i primi anni Duemila, esattamente il 2003, e alla conduzione c’era per la prima volta Barbara D’Urso, subentrata a Daria Bignardi.

Oltre alla vincitrice, che si aggiudicò il premio di quasi 250mila euro e che negli anni abbiamo visto spesso ospite nei vari salotti Mediaset, sono parecchi gli ex concorrenti che hanno lasciato il segno nella storia del reality. Uno su tutti, Luca Argentero, oggi attore affermato tra i migliori del panorama artistico italiano.

Qualcuno, nonostante si sia allontanato dai riflettori, è rimasto nel cuore dei telespettatori per le forti emozioni regalate durante il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia. Molti ricorderanno sicuramente Claudia Bormioli, all’epoca studentessa 25enne originaria di Macerata.

La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia durò ben 85 giorni e fu caratterizzata dalla storia d’amore nata con un coinquilino. Di chi parliamo? Vi sveliamo ogni cosa!

Che fine ha fatto Claudia del GF 3: dopo vent’anni appare così

La terza edizione del Grande Fratello andò in onda dal 30 gennaio all’8 maggio 2003 e il meccanismo del gioco presentava molte novità rispetto alle prime due. Quello che di certo non cambiò furono le intense emozioni vissute dai protagonisti.

Oltre alla storia tra Luca Argenetero e Marianella Bargilli, ad esempio, tenne banco anche quella nata tra Claudia e Andrea Francolino, ricordate? La relazione tra i due fu molto intensa, ma terminò qualche tempo dopo l’uscita dal programma.

L’ex gieffina si presentò al reality come una grande appassionata di canto, grande ammiratrice di Whitney Houston, Giorgia ed Elisa. Dopo l’avventura del GF, partecipò infatti alle selezioni per Sanremo Giovani, ma non riuscì nel suo intento.

Sbirciando sul suo profilo Facebook, si può notare il grande amore di Claudia per i cani e non di rado ha denunciato casi di maltrattamenti e abbandoni ai danni dei teneri amici a quattro zampe.

In questa immagine abbastanza recente, vediamo la trasformazione della Bormioli: avete visto che il suo viso è rimasto praticamente uguale a vent’anni fa?