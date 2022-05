“Non avrebbe dovuto farlo”: Kim Kardashian, la decisione che fa discutere

Al Met Gala 2022 non poteva mancare l’influencer per eccellenza, Kim Kardashian: qualcuno però ha storto il naso sulla sua decisione.

Si è svolto anche quest’anno il celebre evento di beneficenza che inaugura la mostra annuale di moda del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, noto come Met Gala. L’esclusivo galà che richiama celebrità da tutto il mondo ha visto stavolta anche la partecipazione dei Ferragnez e non ha mancato di far parlare di sé.

Tra le star capaci di attirare l’attenzione mondiale in occasione di tale manifestazione, c’è stata spesso la regina delle influencer Kim Kardashian. Ricordate quando l’anno scorso si presentò sul red carpet con un look total black che la copriva interamente? Oppure quando nel 2019 ha indossato un abito ispirato alla grande Sophia Loren tempestato di cristalli?

Ebbene, quale altra sorpresa avrà fatto Kim al Met Gala 2022? Stavolta la bella diva del web ha deciso di superare ogni aspettativa: si è presentata all’evento con un outfit ispirato nientemeno che a Marlyn Monroe!

Anzi, per essere precisi, ha indossato proprio il vestito appartenuto alla diva americana! E per poter fare ciò non ha esitato a tingersi i capelli di biondo platino a mettersi a dieta ferrea perdendo ben sette chili. Ma di quale abito si tratta? Lo conoscete sicuramente, perché ad esso è legato uno dei momenti più iconici della storia di Marilyn!

Kim Kardashian come Marilyn Monroe: la decisione non è piaciuta a tutti

Il vestito in questione fa parte ormai della storia mondiale e soprattutto di quella statunitense, visto che è quello indossato dall’attrice in occasione del compleanno di John F. Kennedy nel 1962. Impossibile dimenticare l’immagine di Marilyn mentre canta Happy Birthday all’allora Presidente Usa.

Nonostante l’impegno, la Kardashian non è riuscita a far chiudere l’abito sul lato b. Quindi alla serata di gala ha sfoggiato in realtà sia l’originale che la copia. Non a caso, sulla creazione originale ha messo una pelliccia bianca per coprire la parte posteriore dove la cerniera non si chiudeva. Poi si è cambiata e l’ha sostituita con la copia, più adatta alla sua prorompente fisicità.

Kim è stata sicuramente spettacolare, ma non a tutti è piaciuta la sua decisione di indossare lo stesso abito di Marilyn. Bob Mackie è lo stilista che a soli 23 anni disegnò il vestito esclusivamente l’attrice. A Entertainment Weekly ha manifestato il suo disappunto per la scelta della Kardashian: l’uomo ha sempre pensato infatti che “indossare l’abito fosse dannoso per la sua conservazione e integrità strutturale “.

Anche secondo voi, Kim avrebbe dovuto evitare?