Alessia Marcuzzi, la notizia che tutti i fan aspettavano: sta per succedere

Tutti stavano aspettando la notizia che stiamo per darvi e che riguarda Alessia Marcuzzi: ecco che cosa sta per succedere.

Alessia Marcuzzi nell’ultimo anno ha sorpreso tutti anzi meglio dire ‘spiazzato’. Infatti nel giugno del 2021 ha deciso di lasciare l’azienda Mediaset dopo ben 26 anni di lavoro. La conduttrice nel comunicato pubblicato sul suo canale ha fatto sapere che non si immaginava più nei programmi che le venivano proposti.

Ha aggiunto che la pandemia oltre a tutto il male portato, ha dato a noi e a molti, la possibilità di guardarci dentro per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare: “Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. Naturalmente non è stata ferma. Negli anni ha dato vita all’azienda Luce baeuty e Marks & Angeles e per questo è sempre molto impegnata. Spesso proprio sui social mostra gli accessori e i prodotti della sua azienda provandone l’efficacia. Ovviamente tutti i telespettatori che la seguono dagli esordi si chiedono quando avremo il piacere di vederla nuovamente in televisione. Ed è questa la notizia che tutti i fan stavano aspettando e noi stiamo per darvela: seguiteci!

Alessia Marcuzzi, la notizia che tutti aspettavano: cosa sta per accadere

Dopo il suo addio a Mediaset arrivato attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale Alessia Marcuzzi ha continuato a lavorare ma in un ambito diverso, grazie alla sua azienda Luce baeuty e Marks & Angeles: questa offre la possibilità di scoprire una linea per la pelle totalmente clean beauty, biologica e con ingredienti di origine naturali, e troviamo anche una linea di genere completamente diversa, ovvero di accessori in pelle realizzati a mano.

I telespettatori però da tempo si chiedono quando la vedremo di nuovo in televisione e quel giorno a quanto pare è vicino. I fan stavano aspettando con trepidazione questa notizia e finalmente è arrivata. La Marcuzzi dopo una lunga pausa è pronta a tornare sul piccolo schermo ma passando per la Rai.

Vedremo la conduttrice in uno dei salotti più seguiti e con una conduttrice amatissima, Mara Venier. In occasione dei 30 anni di Domenica in ci sarà una puntata speciale in prima serata e tra i volti che vedremo ospiti del programma ci sarà anche Alessia Marcuzzi. La Venier l’ha voluta e così sarà! Noi non vediamo l’ora di seguire questa ricchissima puntata!