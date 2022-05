Giulia Pelagatti da Amici a Striscia La notizia, ricordate com’era la velina mora ai tempi della scuola?

Dal settembre del 2021 Giulia Pelagatti insieme a Talisa Ravagnani è la velina di Striscia La notizia. Abbiamo conosciuto entrambe ad Amici di Maria De Filippi in edizioni diverse. Infatti la partecipazione della velina bionda risale al 2019 mentre della velina mora al 2016.

Sono giunte sul bancone del Tg Satirico dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Anche se abbiamo visto che negli ultimi mesi per qualche giorno sono state sostituite proprio dalle ex veline dato che avevano avuto contatti con una persona positiva al Covid. Giulia ha 22 anni ed è nata a Prato. La sua grande passione è sempre stata lo sport e fin da piccola ne pratica diversi fino a quando il suo amore per la danza non diventa più forte tanto da dedicarne il suo tempo. Prima di arrivare nel talent show di Maria De Filippi ha conquistato tanti traguardi e nel 2016 eccola arrivare ad Amici. Sono passati circa 6 anni, vi ricordate la ballerina nella scuola?

Striscia la notizia, Giulia Pelagatti prima e dopo: com’era ai tempi di Amici di Maria De Filippi

Giovanissima, ha 22 anni ed è nata a Prato, Giulia Pelagatti era piccola quando ha cominciato a praticare diversi sport fino a soffermare il suo amore sulla danza. Negli anni ha conquistato molti traguardi e il suo esordio televisivo arriva nel 2016.

Decide di fare i casting per Amici e riesce ad entrare, restando per cinque intensi mesi. Dopo l’esperienza nel talent, fuori dalla scuola comincia a lavorare come ballerina in diversi programmi televisivi, come Celebration, Domenica in , The Voice, Il cantante mascherato, Felicissima Sera e nel settembre del 2021 viene scelta nel ruolo di Velina mora. Abbiamo detto che il suo esordio televisivo italiano è da collegare al suo ingresso nella scuola di Amici. A tal proposito, ricordate com’era ai tempi del talent?

Questo è uno scatto di Giulia quando era un’allieva di Amici. E’ fotografata nella fase prima del Serale. Facendo un confronto con la foto di oggi e questa appena mostrata del 2016 non sembra moto diversa. Naturalmente sono passati circa 6 anni ed era molto più giovane, aveva 16 anni quando è entrata nella scuola. Notiamo piccoli dettagli differenti come la lunghezza dei capelli ma niente altro. Voi ricordate la velina mora nella scuola di Amici?