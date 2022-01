Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv? La conduttrice rompe il silenzio

Dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia su un possibile ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, è proprio quest’ultima a svelare la verità.

Il suo addio a Mediaset dopo oltre 25 anni di carriera, aveva lasciato tutti di stucco: era l’ estate dello scorso anno quando l’amatissima Alessia Marcuzzi aveva annunciato tramite i social il suo ritiro dall’azienda di Cologno Monzese.

Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato, visto l’incredibile successo riscosso dalla conduttrice in tutti i programmi a cui ha lavorato, come Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, Temptation Island.

“Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E’ per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”, aveva scritto la splendida 49enne romana.

Nel corso di questi mesi però si sono susseguite tante voci su eventuali ritorni sul piccolo schermo. Addirittura si era parlato della sua possibile presenza al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo è stata quella lanciata da Dagospia circa un probabile ritorno per lei alla conduzione de Le Iene. Ma cosa c’è di vero? E’ stata la stessa Marcuzzi a rispondere e chiarire una volta per tutte.

Alessia Marcuzzi presto in tv? La sua risposta toglie ogni dubbio

Per fare chiarezza una volta per tutte, Alessia ha ripubblicato una sua storia Instagram del 16 novembre scorso in cui rispondeva ad un utente che le chiedeva quando l’avremmo rivista in televisione. In quell’occasione aveva detto che sarebbe tornata quando si sarebbe sentita pronta.

“Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”, scrive la conduttrice. I fan dovranno quindi pazientare ancora, ma Alessia è sempre molto attiva sui social e mantiene stretto il legame col suo pubblico.

Anche voi non vedete l’ora di rivederla in tv?