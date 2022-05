Isola dei famosi, “Vogliamo un figlio insieme”: la dichiarazione a sorpresa

Isola dei Famosi, la dichiarazione a sorpresa lascia tutti senza parole: “Vogliamo un figlio insieme”, ecco di chi stiamo parlando!

Sono trascorsi quasi due mesi da quando la nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha preso il via. Il sipario su questa edizione avrebbe dovuto essere calato proprio queste settimane, invece a grande sorpresa i naufraghi continueranno la loro esperienza in Honduras almeno sino alle prime settimane di Giugno.

Le sorprese però non sono finite perché una dichiarazione a sorpresa lascia i fan del reality di stucco. “Vogliamo un figlio insieme”.. Quale coppia potrebbe coronare il grande sogno?

Isola dei Famosi, la dichiarazione a sorpresa: “Vogliamo un figlio insieme”

A lasciare l’Isola proprio nell’ultima puntata andata in onda ieri, è stata Guendalina Tavassi. La naufraga aveva iniziato questa esperienza insieme a suo fratello Edoardo, ma ieri ha deciso di ritornare a casa. Prima del suo ritorno a casa, qualche settimana fa la naufraga aveva ricevuto una bellissima sorpresa incontrando in Honduras il suo compagno Federico Perna. Intervistato da Fanpage, il compagno dell’ex naufraga ha lasciato tutti di stucco con una dichiarazione a sorpresa: “Vogliamo un figlio insieme”.

Intervistato da Fanpage, Federico Perna ha fatto sapere di essere molto legato a Guendalina. La donna è uscita da una relazione non felice, ma non ha rinunciato a cercare l’amore e sembrerebbe proprio che l’abbia trovato tra le braccia di Federico. Durante il loro incontro a L’Isola dei Famosi, abbiamo potuto vedere quanto i due siano legati. E la frase di Federico, intervistato da Fanpage non lascia alcun dubbio su quanto lui tenga a lei. I due avrebbero parlato di avere un figlio insieme.

La dichiarazione coglie tutti di sorpresa: “Stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto prima di partire per L’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse“.

Ed ora che Guendalina è ritornata a casa, chissà che il loro progetto non diventi realtà!