Victoria Beckham è sicura: “Desiderate essere magri?”, le sue parole spiazzano

“Desiderate essere magri?”: Victoria Beckham ne è sicura, ecco che cosa ha detto al riguardo.

Victoria Beckham è divenuta nota a livello mondiale nel 1996, anno di debutto delle Spice Girls, gruppo musicale britannico del quale faceva parte e che ha avuto un successo incredibile vendendo milioni di dischi in tutto il mondo.

Quando l’attività del gruppo è terminata, ha continuato a lavorare da solista e ha avviato in seguito una seconda attività nel mondo della moda. Oggi è una delle imprenditrici più in vista. Di recente è stata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Grazia Uk e oltre agli scatti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di un tema importante, il cambiamento dei canoni di bellezza da quando ha esordito fino ai giorni d’oggi. E in riferimento a ciò, alcune sue affermazioni hanno avuto grande sviluppo.

Victoria Beckham ne è sicura: “Desiderate essere magri?”, ecco che cosa ha detto

Di recente Victoria Beckham ha rilasciato un’intervista a Grazia Uk in cui ha affrontato il tema del cambiamento dei canoni di bellezza dai suoi esordi ad oggi. Possiamo comprendere che in questi ultimi anni, anche se non ovunque, il mondo della moda è diventato molto più inclusivo, accettando anche canoni estetici che prima erano ben lontani dalle scelte.

L’imprenditrice a tal riguardo, collegando il discorso al ‘concetto’ di magrezza ha spiegato che oggi le donne moderne vogliono apparire sane e curvy: “Penso che le donne di oggi vogliano apparire sane e formose, vogliono avere seno e fondoschiena. Desiderate essere magri? E’ un atteggiamento vecchio stile quello di voler essere davvero magri”, dice.

Victoria afferma che non si tratta di essere una certa taglia ma è necessario essere felici con se stessi: “Io ho trovato il mio equilibrio tra il desiderio di divertirmi e essere disciplinata, nel mangiare sano e nell’allenamento”. Sempre nell’intervista racconta che per esempio a Miami ci sono molte donne formose che camminano lungo Miami Beach con pochi abiti e sono fantastiche: “Il loro atteggiamento e il loro stile sono davvero liberatori” e conclude raccontando che se prima combatteva contro l’equilibrio adesso essendo più grande, ha raggiunto un punto in cui sa cos’è: “Essendo più grande ho raggiunto un punto in cui so che aspetto ha quell’equilibrio. So cosa funziona in me“.