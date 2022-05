Kourtney Kardashian e Travis Barker, avete visto dove vivono? La loro casa è da sogno ad occhi aperti!

Kourtney Kardashian e Travis Barker, avete visto la loro casa? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti: i dettagli imperdibili!

Hanno celebrato il matrimonio per la terza volta in grande stile, Kourtney Kardhasian e Travis Barker sono convolati a nozze la prima volta in segreto quando si sono sposati a Las Vegas, la seconda volta si sono detti Sì a Santa Barbara ed ora per la terza volta gli sposi hanno scelto Portofino per celebrare il grande giorno insieme ai propri cari.

Attualmente la splendida coppia si trova in giro per l’Italia per fare il proprio tour nuziale, presto ritorneranno nella loro abitazione in California ma si dicono alla ricerca di una nuova casa che sia più conforme alle loro nuove esigenze. Nel frattempo, avete mai visto l’attualey casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti! Eccone i dettagli imperdibili!

La splendida casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker: incantevole è dir poco

Se la casa di Emily Ratajkowski a Los Angeles ci ha letteralmente stregati, e quella di Elisabetta Canalis ci ha fatti innamorare, la casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker in California ci lascerà a bocca aperta! Si trova a Calabasas e la coppia ci vive insieme alla propria famiglia allargata. Una splendida villa in cui Travis Barker ha vissuto per oltre 15 anni prima di convolare a nozze con una delle sorelle Kardashian.

L’abitazione in cui la coppia si trova a vivere è davvero incantevole. Circondata da uno spazio verde all’esterno, la casa della splendida coppia è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. All’esterno una grande piscina, un garage ed una zona living dedita all’ampio relax. L’intera casa ha uno stile chic e moderno e possiamo notarlo dalla cucina che offre spazi ampi in cui la coppia trascorre il proprio tempo. Ambienti ampi e luminosi, la cucina è un esempio di modernità anche nell’arredamento. Non mancano accessori, piante ed opere d’arte che completano l’ambiente rendendolo ancora più confortevole.

Davvero incantevole non trovate?