Che fine hanno fatto Vianey ed Allen di Vite al Limite? Prima e dopo sconvolgente: da pelle d’oca

Che fine hanno fatto Vianey ed Allen dopo Vite al Limite? Pesavano in due 600 kg: prima e dopo sconvolgente, da pelle d’oca.

In molti ricorderanno la loro storia: stiamo parlando proprio di Vianey ed Allen di Vite al Limite. Al momento della loro partecipazione al docu-reality di Real Time, la coppia pesava esattamente 600 kg. E nutriva un disperato bisogno di riappropriarsi del proprio corpo.

Di trasformazioni choc ne abbiamo viste di diverse nel corso di Vite al Limite, ma questa di Vianey ed Allen ha battuto tutte di gran lunga. Soprannominata la coppia dei 600 kg, i due piccioncini hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan dopo essersi reso conto che in quello stato non potevano più vivere. Vianey, in particolare, era completamente immobilizzata ed impossibilitata a compiere qualsiasi tipo di movimento. Allen, invece, era colui che si prendeva cura di sua moglie, ma anche lui era sulla buona strada di una completa immobilità. Che fine hanno fatto oggi? Sono trascorsi anni dalla loro trasformazione a Vite al Limite, ma come sono oggi?

Vianey ed Allen di Vite al Limite, che fine hanno fatto? Eccoli oggi

Così come quella di Milla Clark, anche la vita di Vianey ed Allen è radicalmente cambiata dopo la loro partecipazione a Vite al Limite. Oltre a sfoggiare una forma pazzesca e ad aver ripreso le redini in mano della propria esistenza, sembrerebbe che la coppia abbia completamente cambiato le proprie abitudini e lavoro. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarli su Facebook ed abbiamo constatato come la loro mentalità sia radicalmente cambiata.

Vianey, ad esempio, è dimagrita tantissimo. E in questo confronto tra prima e dopo si mostra più consapevole di se stessa. “Nuovo anno, nuova me”, ha scritto. Sottolineando che, nelle foto in basso, è raffigurata una lei “con una malattia mentale piena, senza speranza e spiritualmente morta”.

Insomma, le differenze ci sono e sono piuttosto notevoli. In basso, invece, vi è Allen. Anche lui, così come sua moglie, è radicalmente cambiato ed è ritornato in forma. “Niente più estati da ciccione per Allen. Ora è là fuori a consegnare pacchi Amazon nell’area dell’Arkansas”, ha scritto in questo prima e dopo da urlo.

Trasformazione piuttosto evidente, non credete?