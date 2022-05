Dalla vittoria sul palco di Sanremo all’incredibile successo: com’è cambiata negli anni Arisa?

Era il 2009 e Arisa esordiva sul palco di Sanremo, poi l’incredibile successo: com’è cambiata nel corso di questi anni? Non ci crederete mai.

Il 2009 sarà un anno che la bella Arisa difficilmente dimenticherà: per la sua prima volta in assoluto, debuttava sul palco di Sanremo con il suo “Sincerità” e si aggiudicava la vittoria. Da quel momento, la giovanissima cantante abruzzese è stata inarrestabile!

Dapprima nella scuola di Amici come insegnante in canto ed, in seguito, vincitrice di Ballando con le stelle – insieme a Vito Coppola, con cui sembrerebbe esserci del tenero, – e giudice de Il Cantante mascherato, Arisa è stata la protagonista indiscussa di questo ultimo anno televisivo. Sarà per la sua spontaneità, ma anche spudorata simpatia, fatto che la bella Rosalba Pippa continua ad essere un personaggio amatissimo da tutto il pubblico italiano. Quello che, però adesso vi chiediamo è: com’è cambiata nel corso degli anni? Oggi è una donna matura, ben formata e con una carriera navigata alle spalle, ma com’era ai suoi esordi sul palco di Sanremo? Forse non tutti lo ricordano, ma ci penseremo noi a rinfrescarvi la memoria.

Com’è cambiata Arisa dai suoi esordi a Sanremo ad oggi

Se vi state chiedendo anche voi come sia cambiata Arisa dai suoi esordi sul palco di Sanremo, questo è proprio l’articolo giusto. In diverse occasioni, la bellissima Rosalba Pippa ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano con la sua incredibile bellezza, ma com’è cambiata nel corso degli anni?

Siamo riusciti a rintracciare un vecchio filmato di Arisa e, soprattutto, di quando ha debuttato per la sua prima volta sul palco di Sanremo. Non c’è assolutamente nulla da dire: è sempre splendida! Seppure siano passati 13 anni e la bella abruzzese sia solita cambiare la sua “immagine” con stravolgenti cambi di look, non si può fare a meno di notare quanto la cantante sia sempre rimasta identica al passato. Oggi è decisamente splendida, non c’è che dire, ma anche ai suoi esordi non si può dire affatto di meno. Eccola qui:

A Sanremo aveva solo 27 anni, eppure Arisa aveva già le idee chiare su cosa avrebbe voluto fare da quel momento in poi.