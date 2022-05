In cosa è laureata Silvia Toffanin? Non lo immaginereste mai

E’ l’amatissima conduttrice di Verissimo, ma sapete in che cosa è laureata Silvia Toffanin? Non immaginereste mai il suo titolo di studio!

Si cala il sipario su Verissimo che si prepara a chiudere i battenti questo primo pomeriggio con l’ultima puntata della stagione. Nella puntata che vedremo oggi andare in onda ci prepariamo a salutare il contenitore pomeridiano, nel frattempo possiamo trovare qui alcune succose anticipazioni!

Al timone della conduzione come sappiamo c’è la splendida Silvia Toffanin, che anche in questa stagione ha dato il meglio di sé. Amatissima e seguitissima, oltre che bellissima, solare, spontanea e dolcissima, non vediamo l’ora di seguire la nuova edizione del programma.

Oggi Silvia Toffanin è una conduttrice affermata che ha costruito il suo successo grazie al suo talento. Ha esordito sul piccolo schermo nel 2000 dapprima come valletta all’interno dello show televisivo condotto da Gerry Scotti, Passaparola. L’esordio da giovanissima insieme alla splendida Ilary Blasi è indimenticabile. Ma si capisce ben presto che la splendida modella è portata per il piccolo schermo ed in particolare per la conduzione.

Arriva così il primo incarico da conduttrice con il programma ‘Nonsolomoda‘, andato in onda su Canale 5. Silvia Toffanin è di fatti poi diventata uno dei volti di punta della Mediaset. Il talento la porta a condurre un programma tutto suo nella fascia pomeridiana, Verissimo. E’ proprio con il contenitore pomeridiano che raggiunge un successo inaudito. Dei suoi successi sul piccolo schermo conosciamo abbastanza, ma cosa sappiamo invece del suo privato ed in particolare del suo passato? Sapete in cosa è laureata Silvia Toffanin? Scopriamo insieme questa curiosità!

Conoscete il titolo di studio di Silvia Toffanin: in cosa è laureata la conduttrice di Verissimo

Dopo gli anni della maturità si è trasferita a Milano per iniziare la sua carriera da modella. In quegli anni si è anche dedicata ai propri studi. L’amata conduttrice del talk-show televisivo in onda su Canale 5, ha alle spalle anche una carriera da studentessa universitaria. Sapete infatti in cosa è laureata Silvia Toffanin?

Durante gli anni in cui ha esordito sul piccolo schermo ed in cui era giovanissima, la splendida conduttrice si è dedicata anche agli studi universitari. Iscritta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Silvia Toffanin si è laureata nel 2007 in Lingue e Letterature Straniere.

Eravate a conoscenza di questo retroscena sull’amatissima conduttrice?