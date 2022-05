Vanessa Hudgens e sua sorella sembrano gemelle: anche lei è una famosa attrice

Vanessa Hudgens e sua sorella minore si somigliano molto tanto da sembrare gemelle: anche lei è un’attrice molto famosa.

Classe 1988, Vanessa Hudgens è salita alla ribalta quando ha interpretato il personaggio di Gabriella Montez nel film Disney High School Musical al fianco di Zac Efron, interprete di Troy Bolton.

L’attrice ha portato in scena questo personaggio anche nei suoi seguiti ed è stato proprio questo ruolo che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Prima ancora di approdare nei panni di Gabriella aveva già esordito nel campo della recitazione, nel film Thriteen-13 anni e in Thunderbirds. Dopo il successo grazie ad High School Musical, progetto che l’ha tenuta impegnata anche come cantante ha debuttato come cantante vera e propria e parallelamente ha lavorato anche nel mondo del cinema e della televisione come attrice.

La sua vita privata è nota, sappiamo che ha avuto una relazione con Zac Efron durata 5 anni e successivamente è stata legata per 10 anni con l’attore Austin Butler. Dal dicembre del 2020 ha una relazione con il giocatore di baseball Cole Tucker. In famiglia non è l’unica attrice ma anche sua sorella ha scelto di intraprendere questa carriera: sapete chi è?

Vanessa Hudgens ha una sorella che le somiglia moltissimo: anche lei è un’attrice

E’ famosa in tutto il mondo e lo è diventata grazie al personaggio interpretato in High School Musical di Gabriella Montez. Vanessa Hudgens in questi anni ha interpretato anche ruoli molto diversi, e ben lontani dagli anni dell’adolescenza.

E’ cresciuta ed è diventata un’attrice capace di vestire in modo impeccabile personaggi nuovi e di un certo spessore. Alla carriera di attrice ha anche affiancato quella di cantante. In questa veste l’avevamo vista proprio nel Film Disney. In famiglia non è l’unica ad aver intrapreso la carriera di attrice ma anche sua sorella lo è.

La sorella di Vanessa si chiama Stella ed è più piccola, ha 26 anni. Come potete osservare dallo scatto si somigliano in maniera impressionante tanto da sembrare quasi gemelle. Entrambe sono bellissime e bravissime. Anche Stella Hudgens è un’attrice anche se gode di una minore popolarità. Naturalmente ha tutto il tempo per farsi conoscere e apprezzare tanto quanto sua sorella Vanessa.