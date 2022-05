L’attrice interpreta April in Grey’s Anatomy ma sapete come ha esordito sul piccolo schermo?

L’attrice interpreta il personaggio di April in Grey’s Anatomy: sapete come ha esordito sul piccolo schermo?

Grey’s Anatomy va in onda dal 2005. Ha riscontrato un successo così forte che da allora non si è più conclusa. Si è più volte parlato di una conclusione della serie ma in molti non riescono a immaginare un possibile finale dopo scene e scene in cui i colpi di scena così inaspettati potevano portare a pensare ad una fine ma così non è stato.

E il pensiero di una chiusura della serie è ben lontano dai telespettatori. Tra i personaggi che abbiamo amato dal suo ingresso c’è April Kepner, entrata nel corso della sesta stagione. Quando entra a far parte del Seattle Grace Hospital mostra di avere una personalità molto insicura tanto da portare con sè un taccuino in cui annota delle frasi di incoraggiamento.

Ma negli anni è diventato un ottimo medico e il finale della diciottesima stagione ha lasciato ai fan un colpo di scena proprio per il suo personaggio e quello di Jackson Avary. April è interpretato dall’attrice statunitense Sarah Drew, oggi famosa in tutto il mondo proprio per questo ruolo. Ma sapete come ha esordito sul piccolo schermo?

In Grey’s Anatomy interpreta April: come ha esordito l’attrice sul piccolo schermo

Per scoprire meglio cosa accadrà tra il personaggio di April Kepner e a Jackson Avary dobbiamo per forza aspettare la prossima stagione. Una stagione che a quanto pare sarà ricca di colpi di scena. Se in molti credevano che potesse esserci una fine della serie così non è e per la gioia dei fan la diciannovesima stagione è stata già confermata mesi fa.

April è interpretata dall’attrice statunitense Sarah Drew. Oggi la popolarità la avvolge da tutto il mondo dato che grazie Grey’s Anatomy è trasmesso in tantissimi paesi del mondo. L’attrice ha cominciato a muovere i primi passi in questo mondo quando era ancora al liceo, infatti ha lavorato come doppiatrice nella serie animata Daria. Ha recitato in seguito al teatro fino alla prima esperienza in televisione.

Sarah Drew ha esordito sul piccolo schermo con un ruolo di guest star nella serie Wanderfalls. Dopo i primi lavori la sua carriera ha spiccato il volo.