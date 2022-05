Prima di ottenere il grande successo grazie a Grey’s Anatomy sapete che cosa faceva l’attore T.R.Kinght?

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense che ha esordito nel 2005 e da allora non si è più fermata. La protagonista è Meredith Grey, la sua storia si intreccia con quella di tutti i medici e colleghi presenti al Seattle Grace Hospital e con i pazienti.

Molti personaggi nel corso della varie stagioni sono usciti di scena. Impossibile dimenticare il personaggio di George O’Malley che ha lasciato il segno. La sua uscita di scena spiazzò i telespettatori. George si era arruolato nell’esercito ma prima di abbandonare l’ospedale voleva recarsi da sua madre per salutarla e decide di prendere un autobus. Per salvare una ragazza da uno scontro con il mezzo, viene investito e trascinato. Gravemente ferito e sfigurato in volto, in ospedale nessuno lo riconosce tranne Meredith. La protagonista riesce a capire chi è solo quando George le scrive col dito 007 sulla mano, uno dei nomignoli con cui lo chiamavano i tirocinanti.

Purtroppo viene dichiarato morto cerebralmente e i suoi organi donati. Così questa uscita di scena ha lasciato i telespettatori spiazzati. Il ruolo di George ha dato a T.R. Knight grande successo e popolarità, ma sapete che cosa faceva prima di entrare a far parte della serie?

T.R.Knight è diventato noto grazie a Grey’s Anatomy: ma sapete che cosa faceva prima?

T. R. Knight, all’anagrafe Theodore Raymond Knight, è un attore statunitense che abbiamo avuto modo di apprezzare in Grey’s Anatomy. Durante e dopo la serie statunitense ha recitato in altre pellicole, come in The Catch, When We Rise, La vera storia di una leggenda americana, L’assistente di volo-The Flight Attendant e in numerosi film ancora.

Il ruolo di George O’Malley gli ha dato una impressionante popolarità e grande successo. Ma sapete prima ancora di entrare nella serie cosa faceva?

A quanto pare l’attore prima ancora ha recitato a Broadway in vari spettacoli di successo. Nel 2003 appare nella serie Fraiser, l’anno successivo in Law & Order: Criminal Intent e in CSI-Scena del Crimine. Nel 2005 arriva la svolta, entra a far parte di Grey’s Anatomy.