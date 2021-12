Chiara Ferragni, il padre lavora con la figlia Francesca: di cosa si occupano

Di cosa di occupa il padre di Chiara Ferragni: lui e sua figlia Francesca svolgono un lavoro più ‘normale’ rispetto al resto della famiglia.

Se Chiara Ferragni e la sorella Valentina si sono affermate sempre di più nel mondo della moda e la loro mamma Marina è una scrittrice e blogger, il papà Marco Ferragni e l’altra figlia Francesca sono meno inclini alla comunicazione. La loro professione è infatti piuttosto comune, ben lontana dal mondo social.

Leggi anche—–>>>Chiara Ferragni e Fedez, vacanze a St. Moritz: il prezzo per una sola notte è da urlo

Nonostante siano separati da diversi anni, i nonni di Leone e Vittoria Ferragni sono riusciti a mantenere una grande unione familiare che salta subito all’occhio nelle immagini che Chiara e gli altri membri del ‘clan’ postano sui social.

Data la sua riservatezza, dell’uomo non si hanno molte informazioni. Si sa però che è originario di Cremona e molto appassionato di sport. Circa la sua vita sentimentale, pare non abbia una compagna attualmente ma non si ha certezza neanche di questo.

Sicuramente, con l’ex moglie ha mantenuto un rapporto molto sereno. Lavora insieme a Francesca, l’unica delle figlie che ha seguito le sue orme. Ma di cosa si occupano?

Che lavoro fa il padre di Chiara Ferragni? Ecco di cosa si occupa

Intervistata da Vanity Fair, Chiara Ferragni di lui aveva detto: “Mio padre è riservato. Davanti al ciclone ‘Ferragni’ si imbarazza anche se ne è orgoglioso“.

Leggi anche—–>>>Chiara Ferragni e le due gravidanze: quanti chili ha messo su in quel periodo

L’affascinante capofamiglia è un dentista e con lui lavora anche la figlia Francesca. Tra i suoi sport preferiti ci sono il windsurf e lo sci e, a giudicare dalle foto su Instagram, il signor Marco conserva davvero un’ottima forma fisica.

Leggi anche—->>>Leone Baruh: chi è lo psicoterapeuta di Chiara Ferragni e Fedez, tutto quello che c’è da sapere

Bello quanto le sue splendide figlie, siete d’accordo?