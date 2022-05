Fiocco rosa per l’amata coppia: l’annuncio è arrivato in un giorno speciale, che gioia

Fiocco rosa per l’amata coppia: il dolce annuncio è arrivato in un giorno davvero speciale! Festa doppia: una gioia incredibile.

Un annuncio davvero magnifico, ma che soprattutto è arrivato in un giorno altrettanto speciale per la coppia: diventeranno genitori di una splendida femminuccia!

Fiocco rosa, quindi, per l’amata coppia, che proprio nel giorno del loro matrimonio non ha potuto fare a meno di rendere partecipi tutti gli invitati al loro banchetto nuziale di questa splendida notizia. Abbiamo pochissime informazioni sulla data del parto e quant’altro, ma quello che si può chiaramente comprendere è che la gioia dei due futuri genitori è davvero alle stelle, come lo è di tutti coloro che hanno preso parte al lieto annuncio. Vi state chiedendo anche voi di chi stiamo parlando esattamente, vero? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fiocco rosa per l’amata coppia: festa doppia nel giorno del loro matrimonio

A distanza di qualche ora dal matrimonio di un Big della serie A, anche un altro suo calciatore e colonna portante è convolato a nozze con la sua amata. Stando a quanto si apprende da alcune notizie trapelate dal web, sembrerebbe che il matrimonio sia stato celebrato a Rimini e che al banchetto nuziale abbiano preso parte tantissimi ospiti tra colleghi, amici e familiari. Una festa davvero speciale, da come si può chiaramente comprendere, ma anche “doppia”. Proprio nel giorno del loro “si”, infatti, i due piccioncini hanno scoperto il sesso del loro bebè ed hanno voluto rendervi partecipi anche tutti i loro invitati. Stiamo parlando proprio di loro: Vittorio Parigini, attuale centrocampista del Como, e la sua bella Francesca Zaccagni, sorella di Mattia nonché compagno di Chiara Nasti.

Fiocco rosa, quindi, per l’amata coppia – proprio come un altro amatissimo sportivo! A condividere sui social, è stata la maggior parte degli invitati, ma anche Chiara Nasti. Attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la splendida napoletana – anche lei in attesa del primo figlio – non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi followers di questo momento, ma anche di esprimere la sua gioia per questo lieto evento.

Tanti auguri a Vittorio Parigini e Francesca Zaccagni per le nozze, ma anche per l’arrivo della loro prima figlia!