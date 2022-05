Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, clamoroso spoiler: succederà molto presto

Grande notizia per i Prelemi: lo spoiler di queste ore su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha del clamoroso, eccovi tutti i dettagli!

Sembra ieri quando l’amatissima influencer Giulia Salemi e l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli si sono incontrati ed innamorati all’interno della casa del GF Vip 5. Una storia che ha emozionato tutti i telespettatori di quella fortunata edizione del reality e che ancora oggi è seguita dall’agguerritissimo fan club della coppia, simpaticamente ribattezzato ‘Prelemi’.

A distanza di quasi un anno e mezzo dall’uscita dal programma, i due sono sempre più legati e felici, oltre ad essere impegnatissimi nei loro rispettivi percorsi professionali. La bella italo persiana ha da poco lanciato una linea di costumi, mentre Pretelli si sta affermando sempre di più in radio e in tv. Il bel modello originario di Maratea sembra aver risolto i problemi di salute che lo avevano afflitto qualche tempo fa ed ora appare più in forma che mai.

L’anticipazione di queste ore, però, è davvero incredibile: presto i due fidanzati saranno di nuovo insieme sul piccolo schermo! Il sogno di tanti loro fan sta quindi per avverarsi, ma dove li vedremo? Vi sveliamo tutto, tranquilli!

Giulia e Pierpaolo di nuovo insieme in tv: ecco quando e dove

I due ex gieffini saranno presenti nell’ultima puntata della terza edizione di Name That Tune, programma condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo su Tv8 ogni venerdì in prima serata. Si tratta di un gioco musicale in cui si sfidano ogni settimana due squadre di vip, una tutta al maschile e l’altra tutta al femminile.

E’ stata la pagina ufficiale della trasmissione a dare la fantastica notizia: ieri pomeriggio, 30 maggio 2022, sono state pubblicate delle storie Instagram in cui si vede prima Giulia Salemi e poi Pierpaolo Pretelli ballare sul palco dello show e sotto la scritta “Spoiler”.

Condividendo il video sul proprio profilo, l’ex Velino ha confermato il tutto ed ha anche commentato “Sarà un venerdì diverso dal solito. Sfida tutta in famiglia”. Insomma, l’appuntamento è per venerdì 3 giugno 2022 alle 21:30.

E voi mica ve lo perderete?