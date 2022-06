A Vite al Limite dimagrisce più di 100 kg, ma com’è oggi Teretha? Davvero difficile riconoscerla

Grazie al suo percorso a Vite al Limite Teretha dimagrisce più di 100 kg, ma com’è oggi? Davvero difficile riconoscerla.

In molti ricorderanno la storia di Teretha, raccontata nel corso della quarta stagione di Vite al Limite. Entrata nella clinica di Houston con un peso che superava i 340 kg, la donna ha raccontato alle telecamere di vivere immobile nel letto da circa due anni.

La situazione di Teretha, da come si può chiaramente comprendere, era davvero difficilissima. Con un peso che superava, seppure di pochissimo, i 340 kg, la donna aveva realmente paura di mettere il piede fuori dal letto. La sua mobilità era particolarmente ridotta da un linfedema che aveva sulle gambe e il suo peso, purtroppo, le aveva comportato anche altri tipo di problemi di salute. Che fare, quindi? Nulla! Teretha trascorreva il suo tempo nel letto in attesa dell’arrivo dei suoi figli, di suo marito e del cibo. Consapevole delle sue condizioni di salute, però, la Nollis ha capito che non poteva più andare avanti in quello stato. Ed ha scelto così di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Grazie al suo percorso e programma di dimagrimento, la donna è riuscita a dimagrire più di 100 kg, ma avete visto come sta oggi? Irriconoscibile!

Come sta oggi Teretha dopo Vite al Limite: dimagrisce 100 kg, ma adesso com’è?

È stata una delle pazienti più pesanti di Vite al Limite nel corso della sua quarta stagione, ma anche quella che – insieme a Chad Dean e June McCamey, ha portato a casa più risultati. Entrata in clinica con un peso che superava i 340 kg ed una storia fatta di violenza e soprusi, la Nollis ha ultimato un percorso davvero memorabile. È dimagrita più di 100 kg e, seppure inizialmente abbia adottato un atteggiamento riluttante al percorso del dottor Nowzaradan, ha ritrovato se stessa dopo l’intervento. Siete curiosi di sapere com’è oggi?

Sono trascorsi diversi anni da quando Teretha ha preso parte a Vite al Limite, eppure oggi è una donna completamente diversa. Ce lo conferma il suo canale Instagram, che è ricco di scatti impressionanti. Nel Novembre scorso, la donna si è mostrata a tutti i suoi fan nel giorno del suo compleanno. Ed ha impressionato tutti per la sua ritrovata forma fisica. Guardatela qui.

Non c’è nulla da dire, se non chapeau!