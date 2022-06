Alessandro Iannoni, la rivelazione su mamma Carmen: “Il suo incubo è che io…”

Tornato in Italia dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni svela al settimanale Oggi qual è il peggior incubo di sua mamma.

Sono passate poche settimane dalla decisione di Alessandro Iannoni di abbandonare L’Isola dei Famosi e in Italia il giovane figlio di Carmen Di Pietro ha trovato una schiera di fan pronti ad accoglierlo. Merito del suo eccellente percorso nel reality di Canale 5, in cui il ragazzo ha avuto modo di dimostrare tutta la sua maturità.

Proprio questo suo aspetto caratteriale lo ha reso molte volte protagonista di simpatiche scenette con la mamma, altro personaggio amatissimo di questa edizione, ma molto diversa dal figlio. Ovviamente, non va dimenticato che gran parte del merito della condotta di Alessandro è proprio di Carmen, mamma sempre attenta a cosa succede nella vita dei propri pargoli.

Forse anche un po’ troppo, visto che, come è stato evidente anche sull’Isola, non è solita lasciare spazio ad Alessandro neanche riguardo alla propria vita sentimentale. Comprensibilmente preoccupata di evitargli sofferenze e distrazioni inutili dallo studio, la showgirl ha sempre detto chiaramente che una ragazza deve dimostrare di meritare l’affetto di Alessandro.

L’arrivo nel gioco di Maria Laura De Vitis, ad esempio, ha scatenato spesso delle critiche da parte della Di Pietro. Questo perché lei non si è mai fidata fino in fondo dell’interesse manifestato dalla Pupa nei confronti dell’ex naufrago. Ma come si sarà comportata Carmen con le fidanzatine che Alessandro avrà avuto in passato? Tornato alla vita di tutti i giorni, Alessandro ne ha parlato al settimanale Oggi.

Alessandro Iannoni, il retroscena sulla mamma: “Avevo una fidanzata, è riuscita a farla scappare”

Intervistato dal famoso settimanale, l’ex naufrago ha spiegato che nella vita reale Carmen si rapporta a lui proprio come ha fatto a L’Isola. Inoltre ha rivelato qual è la cosa peggiore che possa accadere per sua madre: “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza”.

Nel periodo in cui stava con una ragazza di nome Beatrice, la Di Pietro sarebbe riuscita a farla scappare col suo comportamento. “Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma’. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato”, ammette Alessandro.

Ora che l’esperienza a L’Isola dei Famosi è terminata, l’ex naufrago confessa di sentirsi più autonomo proprio grazie al percorso fatto in Honduras: “Non voglio mancarle di rispetto, ma ho capito che allontanarci farà bene sia a me, sia a lei”.

Secondo voi come risponderà Carmen?