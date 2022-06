Beatrice Valli e Marco Fantini, dopo il matrimonio la notizia che nessuno si aspettava

Dopo il matrimonio avvenuto lo scorso sabato 28 maggio 2022, per Beatrice Valli e Marco Fantini c’è una grossa novità all’orizzonte.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono la prova vivente che in un programma tv è possibile innamorarsi eccome. Conosciutisi 9 anni fa nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne, quando Marco era tronista, i due sono ancora oggi una coppia solidissima, che ha dato alla luce due figlie e che si ama ogni giorno di più.

Il modello originario di Carpi era stato corteggiatore di Anna Munafò nella stagione precedente, ma quest’ultima aveva scelto Emanuele Trimarchi. Tra le corteggiatrici di Marco c’era appunto Beatrice, con la quale fu evidente sin da subito che ci fosse un’intesa particolare.

In oltre vent’anni di programma, il momento della scelta di Fantini è sicuramente uno di quelli rimasti storici: per comunicare a Beatrice la scelta, le regalò un paio di scarpine da bambino, ovviamente destinate al figlio che la Valli ha avuto dalla precedente relazione. In questi anni Fantini e la Valli hanno continuato ad essere seguiti con affetto dal pubblico e l’annuncio del loro matrimonio ha fatto esplodere di gioia i fan.

Ora che la cerimonia si è svolta, c’è un’altra grande novità per gli sposi; vediamo di cosa si tratta!

Beatrice Valli e Marco Fantini, accadrà dopo il matrimonio: i fan non riescono a crederci

Le nozze tra i due ex volti di Uomini e Donne sono state celebrate nell’incantevole location di Capri e tanti sono stati gli invitati famosissimi tra cui Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti.

I follower hanno potuto ammirare alcuni dei momenti più importanti e divertenti della giornata tramite i social, ma ciò che ha lasciato tutti di stucco è quanto ha fatto sapere Pipol Gossip. Il matrimonio dell’amatissima coppia diventerà un docufilm con tanto di dettagli e curiosità anche sui momenti precedenti la cerimonia!

Sarà Realtime a trasmetterlo e, data la notorietà dei protagonisti dell’evento, non stupisce che la notizia abbia fatto esultare tutti. Non mancheranno anche i momenti più divertenti come l’inaspettata caduta di Ludovica Valli, sorella della sposa.

In attesa di vedere il docufilm, facciamo ancora tanti auguri ai due innamorati!