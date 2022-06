Michele Morrone rompe il silenzio: l’attore svela la verità sulla sua vita sentimentale

Michele Morrone rompe il silenzio e svela la verità sulla sua vita sentimentale: ecco come starebbero le cose, le parole dell’attore

Ha riscosso un incredibile successo con il film 365 giorni che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma streaming Netflix e che ha visto l’uscita del sequel lo scorso aprile. Michele Morrone è uno dei volti ad oggi seguitissimi via social, il clamoroso successo è arrivato proprio vestendo i panni del bel ‘Massimo’ nel film polacco.

All’attore sono state attribuite alcune storie d’amore in questi ultimi tempi. Inizialmente si pensava che avesse trovato l’amore proprio sul set del film registrato in questi ultimi due anni. Si pensava che la bella collega Anna Marie Sieckluca fosse la nuova fiamma dello splendido attore. Il dettaglio che aveva scatenato i fan pensando che i due fossero una coppia sul set e dietro le quinte è stato quel tatuaggio che l’attore ha mostrato proprio in concomitanza dell’uscita del sequel del film sulla piattaforma Netflix. Michele Morrone ha però spiegato che il significato del tatuaggio che si era tatuato, era tutt’altro.

In questi ultimi giorni l’attore è però ritornato ad essere protagonista di alcuni titoli di gossip. Si è pensato infatti che l’attore fosse vicino sentimentalmente alla ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario. A quel punto, ad una domanda fatta all’attore via social da parte dei fan, Michele Morrone ha deciso di far chiarezza sulla propria vita sentimentale. Ecco cosa ha fatto sapere l’attore.

Michele Morrone svela la verità sulla sua vita sentimentale: ecco come stanno le cose

Se tutti si stanno chiedendo se Michele Morrone ed Elena D’Amario formino una coppia, beh la risposta è no. L’attore ha voluto precisare questo dettaglio a seguito di un presunto avvicinamento che i fan di entrambi avrebbero visto. L’attore ha precisato che si tratta di una bella amicizia e che tra i due non c’è altro.

Alla domanda di un follower nelle sue Instagram Stories riguardo alla sua vita sentimentale, Michele Morrone ha fatto sapere: “Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere un’amica. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere“, ha chiosato l’attore nella sua pagina social.

Michele Morrone ha quindi messo le cose in chiaro. Ad oggi è single. Così facendo ha smentito quanto in questi ultimi giorni si diceva in merito alla sua situazione sentimentale.