Kylie Jenner, che lusso nella cameretta di suo figlio! Non crederete ai vostri occhi

Tutti i dettagli più incredibili della cameretta del figlio di Kylie Jenner: le immagini condivise dall’imprenditrice sono sensazionali!

Ha dato alla luce il suo secondogenito lo scorso mese di febbraio e stavolta, a differenza della prima gravidanza, Kylie Jenner è più propensa a condividere con i follower i particolari della sua vita quotidiana da mamma.

Il piccolo Wolf è nato il 2 febbraio di quest’anno dall’unione con il compagno Travis Scott alias Jacques Bermon Webster II, padre anche della sua prima bambina: un arrivo che la famosa imprenditrice si è preparata ad accogliere nei minimi particolari, a cominciare dalla cameretta.

Pochi mesi prima del parto, aveva infatti mostrato sui social i lavori di ristrutturazione dell’immensa villa americana tra cui anche quelli della stanza del bebè. Già allora si vedevano il beige delle pareti, le arcate illuminate dai led, gli scaffali destinati ai giocattoli ed un letto a castello scavato nel muro.

Ora che il bambino è venuto al mondo, due mesi fa sul suo canale Youtube Kylie ha mostrato i lavori terminati. Impossibile non fare caso ai dettagli extra lusso che riempiono l’ambiente e che rendono la cameretta davvero unica. Scopriamoli!

Kylie Jenner, non immaginereste mai cosa c’è nella cameretta del figlio: resterete sbalorditi

Come prima cosa, non poteva mancare la culla, primo accessorio di gran lusso della stanza: in legno massello e pelle organica, dalla forma molto originale, si tratta di una Gradient Crib. Se vi state chiedendo quanto possa costare, tenetevi forte: il suo prezzo sul sito udel marchio è di ben 10.000 dollari, vale a dire più di 9.000 euro!

Oltre a peluche, libri per bambini, un dipinto della sorellina Stormi e tanto altro, nelle immagini successive appare anche un iconico pupazzo poggiato sul letto. Si tratta di un orsacchiotto firmato Louis Vitton, dal costo di 22700 euro.

A catturare l’attenzione è poi un altro particolare imperdibile e cioè l’enorme quantità di mini sneakers della Nike riposte con cura sull’enorme scarpiera. Una collezione degna di una vera celebrità!

Insomma, il piccolo Wolf ha già un suo ‘regno’ a quanto pare.