Flora Canto da giovanissima: “17 anni e non sentirli”, ve la immaginavate così?

Flora Canto pubblica una foto da giovanissima: ecco com’era l’attrice quando aveva 17 anni.

Flora Canto in questi ultimi mesi è impegnata nella preparazione della cerimonia che vedrà protagonista il suo matrimonio con Enrico Brignano. Ha chiesto di sposarlo all’Arena di Verona e come aveva dichiarato la bella attrice è stata una delle cose più emozionanti della sua vita.

Una proposta che se anche non è stata come voleva il comico ha avuto un bellissimo lieto fine, il sì! Il matrimonio si terrà il 30 luglio in una location sul mare, a pochi passi da Roma. Al settimanale Gente Flora ha rivelato alcuni dettagli al riguardo svelando chi sono le sue testimoni. Ha scelto per testimoniare questo amore la sua amica di scuola Erica e l’attrice Tosca D’Aquino.

Anche sui social ha pubblicato un post con un video in cui si mostra mentre indossa diversi abiti da sposa: quale avrà scelto l’attrice? Lo scopriremo solo quel giorno. Intanto qui vi mostriamo com’era da giovanissima, parliamo degli anni dell’adolescenza.

Flora Canto, lo scatto da giovanissima: “17 anni e non sentirli”, ecco com’era

Il suo profilo instagram è seguito da oltre 400 mila follower ed è proprio sui social che Flora condivide con coloro che la seguono immagini e scatti o storie in cui fa vedere come si svolge la sua giornata.

In molte immagini è fotografata insieme alla sua famiglia, sono tante anche quelle in cui è da sola, sempre bella e molto chic. Il suo canale è molto vario, ci sono anche post delle pietanze preparate durante il suo format Fatto da mamma e da papà, in cui si alternano una mamma e un papà vip per preparare le ricette preferite dai loro figli. Tutti i piatti fanno venire l’acquolina in bocca! Ed ecco che spulciando ancora, andando indietro, abbiamo anche recuperato un vecchio scatto. Risale a quando la conduttrice aveva 17 anni ed era nel pieno della giovinezza.

Ma quanto è bella questa immagine? Flora era un’adolescente in tutto il suo splendore pronta a sbocciare e a diventare la donna di oggi, bellissima come allora. A corredo del post che risale al 2015 aveva scritto: “17 anni e non sentirli, gli anni della spensieratezza” e tra gli hashtag invece ‘ricordi, estate, stasenzapensieri’.