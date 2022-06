Lucius Malfoy in Harry Potter: l’aspetto dell’attore è ben diverso dal suo personaggio, eccolo oggi

Ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter: dimenticate i lunghi capelli e lo sguardo cattivo, oggi l’attore è completamente diverso.

Almeno una volta nella vita tutti abbiamo visto Harry Potter, tutti o quasi, puntualizziamo. La saga cinematografica che ha visto la sua prima uscita con il primo capitolo nel 2001 ha avuto un così grande successo che chi l’ha visto non potrà mai dimenticarla.

Il mondo di Hogwarts, la magia che abbiamo trovato in tutti i posti, l’amore e la forza, il coraggio e la passione ma allo stesso tempo il buio, il Signore oscuro con i suoi seguaci, tutto questo ha reso la saga ‘magica’ in tutti i sensi. Il giovane Harry ha trovato dall’inizio del suo ingresso nel mondo della magia molti amici e aiutanti, ma anche tanti nemici. Lucius Malfoy è un mangiamorte che, dopo la caduta del Signore oscuro, avvenuta quando Harry era bambino, ha negato di esserlo stato. Si è nascosto ma non ha mai celato il suo odio per il Prescelto.

Questo è un personaggio che anche se spesso non è stato presente lo era, dato che nella scuola di Hogwarts c’era suo figlio, Draco Malfoy. Ma ecco, a distanza di più di 10 anni, com’è l’attore che ha interpretato Lucius?

L’attore che ha interpretato Lucius Malfoy oggi è completamente diverso: l’avreste riconosciuto?

Lucius Malfoy è un personaggio di Harry Potter che è stato presente a tratti nella saga ma che la sua persona è come se ci fosse sempre stata. A metà si rivela essere un mangiamorte al servizio di Lord Voldemort. Immaginarlo era semplice ma vederlo fa un altro effetto.

Harry dopo aver toccato il calice di Fuoco durante il Torneo Tremaghi, arriva catapultato nel cimitero dove è lì che conosce la schiera di Voldemort, in cui c’è anche Lucius, ed è proprio in quel posto lugubre che il Signore Oscuro rinasce, dopo aver preso il sangue del Prescelto con la forza. Tornando a noi, sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore nelle veste di Lucius Malfoy: ci chiediamo, com’è oggi?

Ecco uno scatto social di Jason Isaac, interprete del padre di Draco, il rivale di Harry. Isaac oggi è completamente diverso, ha i capelli cortissimi e un po’ grigi. Naturalmente non potevamo immaginare che l’attore avesse i capelli lunghi e biondi perchè nella saga il suo aspetto e stile è stato adattato al personaggio portato in scena con notevoli cambiamenti. Avreste riconosciuto l’attore oggi?