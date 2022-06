Alex Belli e Delia Duran finiscono al centro delle polemiche: cos’è successo

Alex Belli e Delia Duran sono finiti al centro delle polemiche sul web: ecco cosa è successo.

Alex Belli e Delia Duran per mesi sono stati al centro dell’attenzione. Nella casa del Grande Fratello Vip quello che è accaduto, tutta la storia del ‘triangolo’, ha fatto da centro alle dinamiche del reality. Una volta fuori dal programma però sembrerebbe che l’attenzione continui a cadere su di loro.

Negli ultimi giorni sono finiti al centro delle polemiche per un motivo totalmente differente da quello che i telespettatori potrebbero pensare. Ma che cosa è accaduto esattamente? Entriamo nei dettagli del fatto.

Alex Belli e Delia Duran finiscono al centro delle polemiche: ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni Alex Belli e Delia Duran sono finiti al centro della polemica da parte degli utenti di instagram. Ma che cosa è successo esattamente? La coppia ha sottoposto la loro cagnolina Bella ad un cambio look davvero inaspettato. Ed è proprio la scelta delle modalità del cambio che ha fatto infuriare il mondo del web.

I due ex gieffini si sono recati in una boutique di Milano, per far trascorrere una giornata di relax e tante coccole al loro Spitz bianco. Ma come mostra il video pubblicato sul profilo instagram della cagnolina, hanno deciso di farle colorare le orecchie e la coda di un rosa confetto. Decisione che ha letteralmente spaccato in due il web. Infatti molti utenti in basso al post in cui vediamo la trasformazione hanno espresso la loro disapprovazione. Ma un’altra parte di follower ne è rimasta particolarmente colpita tanto da lasciare molti complimenti alla piccola Bella.

Il profilo instagram della boutique scelta ha poi condiviso un post mostrando nel video il prima e dopo e specificando che i colori scelti sono totalmente naturali: “Grazie a Delia Duran e Alex Belli per lo shopping e il cambio look della loro fantastica bella. E’ stato scelto un Pink Look totalmente naturale, atossico e vegetale, completamente innocuo per i nostri piccoli amici!”.

Voi cosa ne pensate della scelta della coppia di far colorare le orecchie e la coda alla loro cagnolina?