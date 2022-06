Dopo Vite al Limite cambia tutto: clamoroso! Come sta e com’è oggi Lacey? Sconvolgente

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è davvero cambiato tutto: come sta oggi e com’è Lacey? Eccola qui: sconvolgente!

In pochi ci credono, ma è proprio così: Vite al Limite ti cambia proprio la vita! Ce lo conferma la storia di Lacey Hodder, protagonista di questo nostro articolo e della settima stagione del programma. Scopriamo insieme cos’è successo.

Sono tantissimi i pazienti che, edizione dopo edizione, hanno scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano le redini della propria vita. C’è chi, come Pauline, ci è riuscita davvero alla grande, sfoggiando attualmente una forma fisica pazzesca, e chi, come Carrie Johnson, non vi riesce affatto nonostante le buone intenzioni. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è la chiara dimostrazione di come la determinazione e la forza di volontà sia superiore ad ogni cosa. Quando Lacey si è presentata nella clinica di Houston non stava affatto bene, pesava più di 300 kg e non riusciva nemmeno a camminare. Tuttavia, la sua voglia di rinascita era talmente superiore ad ogni cosa che in quattro e quattr’otto è riuscita a raggiungere un grande obiettivo. Ad oggi, la sua vita è ancora una volta cambiata: come sta e com’è diventata!

Lacey cambia vita dopo Vite al Limite: clamoroso! Com’è diventata oggi

Quando si è presentata dinanzi al dottor Nowzaradan per la prima visita a Vite al Limite, Lacey Hodder aveva solo 24 anni ed un peso che raggiungeva e superava i 300 kg. Grazie alla sua forza e determinazione, la giovane di Bay City è riuscita a dimagrire prima dell’intervento, ma anche dopo, soddisfacendo alla grande le richieste del chirurgo iraniano. Cosa sappiamo sul suo conto oggi? Forse resterete davvero a bocca aperta quando non solo ve la mostreremo, ma vi spiegheremo come è cambiata la sua vita dall’oggi al domani.

Grazie a Vite al Limite, Lacey è riuscita a dimagrire esattamente 116 kg. Da 313 kg, che era il suo peso di partenza, la Hodder è riuscita a pesare 197 kg. Ad oggi, da come si dimostra il suo profilo Instagram, la giovane di Bay City è fortemente cambiata. Le sue foto caricate, infatti, ci mostrano chiaramente la sua ritrovata forma fisica, ma anche uno stile di vita completamente cambiato. Lacey è, infatti, diventata vegana. Guardate un po’ qui:

Insomma, Lacey è decisamente un’altra persona oggi. Non trovate anche voi?