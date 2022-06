Al Bano e Loredana Lecciso: il cantante l’ha fatto sapere a tutti

La rivelazione di Al Bano Carrisi su Loredana Lecciso: il cantante ha deciso di farlo sapere proprio a tutti, cosa ha dichiarato.

Non c’è nulla da dire: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso formano una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due si sono conosciuti diversi anni fa e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi si sono incontrati per la prima volta, eppure i due piccioncini continuano ad amarsi davvero alla follia. Certo, non formano una di quelle coppie che sono solite mostrarsi al loro pubblico o a condividere ogni aspetto della loro vita privata, ma vedendo i loro occhi quando sono vicini, si capisce chiaramente che il loro è uno di quegli amori che ti capita una sola volta nella vita. A confermarcelo, sono le parole che il cantante di Cellino San Marco ha riservato per la sua dolce compagna al settimanale “Gente”. Avete visto anche voi cosa ha dichiarato?

Al Bano e Loredana Lecciso: il cantante l’ha detto chiaramente

Si è spesso e volentieri parlato di matrimonio, ma sembrerebbe che tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso le cose vadano bene così come stanno. Tante volte, inoltre, si è parlato di crisi, di separazione e molto altro ancora, invece i due piccioncini sembrerebbero essere più uniti di sempre. A parlarne, è stato proprio il cantante di Cellino San Marco al settimanale ‘Gente’. “Sono restio nel raccontare della mia sfera privata, non amo mettere a nudo i sentimenti, per pudore, per riservatezza”, ha iniziato a raccontare il buon Carrisi, elogiando la sua compagna e definendola bella, intelligente, pratica ed attenta. Vi siete mai chiesti, però, se tra loro c’è mai stato qualche periodo ‘no’?

Forse per la prima volta, Al Bano ha ammesso che tra lui e Loredana non sono mancati periodi bui. D’altra parte, chi è che non ne ha soprattutto quando si tratta di una relazione pluridecennale. Tuttavia, è proprio questa la forza del loro amore: superare qualsiasi tipo di ostacolo. “Abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi”, ha detto.

Immaginavate un retroscena del genere?