Anticipazioni de L’Isola dei famosi di Lunedì 6 Giugno: è finalmente arrivato il momento attesissimo, sarà imperdibile stasera.

Manca sempre meno all’ultima puntata de L’Isola dei famosi, prevista per il 27 Giugno. Oltre a quella di questa sera, quindi, mancano ancora tre puntate ed Ilary Blasi eleggerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Seppure manchi davvero pochissimo alla finale della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, sembrerebbe proprio che i colpi di scena non vogliano affatto cessarsi. Non solo, qualche giorno fa, un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare l’Honduras in seguito ad in brutto infortunio, ma nella puntata di stasera 6 Giugno accadrà qualcosa che il pubblico dell’adventure reality di Canale 5 attende con ansia da tantissimo tempo. Certo, era stato già preannunciato qualche giorno fa, ma adesso è appena arrivata la conferma. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, c’è tanta ansia e trepidazione per questo momento. Di che cosa parliamo, però, esattamente? Pronti a scoprirlo insieme a noi? Allacciate le cinture: ecco le anticipazioni de L’Isola dei famosi di Lunedì 6 Giugno!

Anticipazioni de L’Isola dei famosi di Lunedì 6 Giugno: imperdibile, guardate cosa accadrà

Una nuova puntata de L’isola dei famosi è pronta a partire su Canale 5, ma quali sono le anticipazioni del 6 Giugno? Purtroppo, come al solito, non ci è dato sapere granché sulla nuova diretta di questa sera, ma quello di cui possiamo darvi conferma è che il pubblico dell’adventure reality sarà gioioso di rivedere sbarcare su Playa Palapa due protagoniste indiscusse del programma delle scorse edizioni. La notizia era già nell’aria da diverso tempo e, nel corso della puntata di una settimana, è stata data la conferma, ma adesso le Piratesse sono pronte a sbarcare in Honduras. Stiamo parlando proprio di loro: Vera Gemma e Soleil Sorge.

Le due ex naufraghe, quindi, sbarcheranno sulla spiaggia per portare un po’ di scompiglio tra i naufraghi – anche se, dato l’ultimo litigio, sembrerebbe non essercene bisogno. Inoltre, cosa dobbiamo aspettarci più da questa nuova puntata de L’Isola dei famosi? Ovviamente, è ancora tutto da scoprire. Non mancheranno, però, nuove prove – sia quella leader che quella ricompensa – nuovi eliminati e nuove nomination. Insomma, come al solito sarà una puntata ricca di tantissime cose.

Alla luce di tutto quello che vi abbiamo appena ‘spoilerato’, non ci resta che darvi appuntamento a stasera.