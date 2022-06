“Ho detto sì”: si sono sposati in riva al mare, location da sogno!

Hanno dato un’enorme gioia ai follower annunciando la notizia più bella che potessero aspettarsi: si sono sposati, avete visto la location?

Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di convolare a nozze col proprio amore su una spiaggia esotica, lontano migliaia di chilometri dall’Italia e che la cerimonia fosse unica e perciò memorabile? E’ quanto ha fatto la coppia di youtuber e influencer: hanno lasciato tutti a bocca aperta mostrando sui social i dettagli del lieto evento e, di certo, non si può dire che abbiano scarseggiato di originalità!

Stiamo parlando di Sabrina Cereseto, conosciuta dal mondo del web come LaSabri Gamer, e Pika Palindromo che, come molti sanno, stanno per diventare anche genitori. Sì, perché già da alcune settimane Sabrina è in dolce attesa: una gravidanza che arriva dopo varie difficoltà dovute ad una infezione passata che le aveva danneggiato le Tube di Falloppio, ma ora finalmente l’amatissima influencer è riuscita a realizzare il sogno di restare incinta.

La coppia, al settimo cielo, ne aveva dato la notizia e successivamente, con un gender reveal party, aveva anche svelato che il bebè in arrivo è un maschietto. Tornando alla cerimonia, LaSabri e Pika hanno organizzato tutto in modo abbastanza ‘alternativo’. Volete sapere cosa hanno fatto?

LaSabri e Pika Palindromo finalmente sposi: guardate che spettacolo di location!

Come nei film più romantici, il matrimonio si è celebrato in riva al mare alle Mauritius. Come mostrano le Instagram stories pubblicate dagli sposi, i due hanno trascorso insieme le ore precedenti la cerimonia. Proprio così: in barba alla tradizione, la coppia ha preferito godersi insieme la magnifica location che li ospita!

Alle 14:15 (ora italiana) LaSabri e Pika hanno detto “sì” e anche i loro outfit sono stati alquanto originali. Impossibile non notare il dettaglio uguale nei look di entrambi: come si vede nella foto postata dalla sposa, marito e moglie hanno indossato un papillon azzurro. Per il resto, la youtuber ha scelto un abito bianco scollato e con del pizzo trasparente, mentre Palindromo indossava un abito da cerimonia azzurro scuro.

Complimenti e tanti auguri agli sposi!